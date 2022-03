'Nieuwe Ubisoft-shooter combineert Splinter Cell, Ghost Recon en The Division'

Ubisoft zou werken aan een multiplayershooter waarin Tom Clancy-franchises Splinter Cell, Ghost Recon en The Division worden gecombineerd. Het zou gaan om een game voor consoles en pc, die nog in een vroege fase van de ontwikkeling is.

Zondag verschenen er beelden van een nieuwe Ubisoft-game met de codenaam BattleCat op Twitter. Volgens Zer0Bytes, die de afbeeldingen plaatste, gaat het om een mash-up van Splinter Cell, Breakpoint en Division en is er in januari gestart met tests.

VideoGameChronicles heeft van anonieme bronnen gehoord dat die informatie klopt en dat het gaat om een first-person shooter voor consoles en pc. Het project zou nog in een vroege fase van de ontwikkeling zijn en Ubisoft zou de titel niet tonen tijdens zijn E3-presentatie komende zaterdagavond.

Op de afbeeldingen zijn personages uit de drie verschillende Tom Clancy's-series te zien. Het zou gaan om speelbare personages in het spel. Ieder personage krijgt unieke eigenschappen; bijvoorbeeld stealth, extra bepantsering of divine intervention. Met laatstgenoemde kan gedurende beperkte tijd voorkomen worden dat medespelers het loodje leggen. In de beschrijvingen staan twee gamemodi: Escort en Ringleader.

Het is niet voor het eerst dat Ubisoft diverse Tom Clancy-thema's combineert in een spel. Dat deed de uitgever al met Elite Squad, een free-to-playgame voor smartphones. Daarin moeten spelers een team samenstellen van personages uit onder andere Splinter Cell en Ghost Recon.

Mogelijk is het BattleCat-project ook een free-to-playgame. Ubisoft heeft aangegeven met gratis games van 'hoge kwaliteit' te komen op alle platforms. Vorige maand kondigde de uitgever aan dat Heartlands, de volgende game in de The Division-serie, een free-to-playgame wordt.