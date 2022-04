Amazon dient bezwaar in tegen Luxemburgse privacyboete

Webwinkel Amazon heeft bezwaar ingediend tegen de boete van 746 miljoen euro die het eerder dit jaar kreeg van een Luxemburgse toezichthouder. Toezichthouder CNPD legde de boete op vanwege inbreuken op de Europese privacyrichtlijn AVG.

Amazon heeft het bezwaar ingediend bij het Tribunal Administratif, de instantie die beroepen tegen beslissingen van toezichthouders behandelt, zo meldt Bloomberg. De aanmelding van het beroep is geen verrassing, want Amazon had al vlak na het opleggen gezegd dat het de boete zou gaan aanvechten.

De CNPD legde de boete van 746 miljoen euro op na eigen onderzoek, volgend op een klacht van de digitale burgerrechtenorganisatie La Quadrature du Net. Die organisatie diende de klachten in 2018 in bij de Luxemburgse databeschermingsautoriteit. Amazons Europese hoofdkantoor is gevestigd in Luxemburg.

Behalve de boete moet Amazon ook niet nader genoemde wijzigingen doorvoeren om te stoppen met het breken van de AVG-regels. Welke dat zijn, zegt CNPD niet, omdat het publiceren van de beslissing tegen Luxemburgse wetgeving ingaat. Wanneer het beroep dient, is niet bekend.