Nieuwe releaseversie Edge-browser Xbox ondersteunt webdiensten als Google Stadia

Microsoft heeft in de september-update voor nieuwste twee generaties Xbox-consoles de nieuwe Edge-browser toegevoegd. Dit is de op Chromium gebaseerde variant. Deze heeft onder andere de mogelijkheid om Google Stadia te gebruiken en, in beperkte vorm, ook Discord.

De browser was al beschikbaar in de vorm van een beperkte test, maar komt nu vrij voor iedere gebruiker. The Verge toonde in een demovideo van de previewversie van de browser dat Google Stadia hierop werkt. De site gebruikt voor die demo een Xbox Series X, maar in principe moet dezelfde set-up ook werken op een Xbox One, hoewel prestaties daar wellicht minder zijn. Muis en toetsenbord worden ook ondersteund, maar Geforce NOW werkt niet op Edge.

De update zorgt ook voor ondersteuning van Discord, in bepaalde mate. Gebruikers kunnen naar de webversie van de app gaan, inloggen en tekst-chat gebruiken zonder belemmering. Bij spraakkanalen schiet het deels tekort: men kan een kanaal in gaan en horen wat anderen zeggen, maar een microfoon wordt niet gedecteerd, dus men kan zelf niets zeggen. Ook kan de webapp niet op de achtergrond draaien.

Microsoft voegt verder een Play Later-wachtrij toe aan zijn consoles. Hier kunnen spelers Xbox Game Pass-games die interessant lijken, toevoegen. Staat er niets in de wachtrij, dan komt Microsoft met gepersonaliseerde suggesties.

Recentelijk kreeg de Xbox-app voor Windows ook ondersteuning voor Xbox Cloud Gaming en Xbox Remote Play. Daarmee kunnen gamers Xbox-spellen spelen die respectievelijk in de cloud draaien of op hun Xbox-console die elders staat.