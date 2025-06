Google brengt Gemini Live voor iOS uit

Google heeft Gemini Live voor iOS uitgebracht in het Nederlands. De Live-functie was er al enkele weken op andere platforms.

Gemini Live

De iOS-versie is nu ook beschikbaar, zo laat Google-woordvoerder Rachid Finge weten aan Tweakers. Het was al duidelijk dat de release eraan zat te komen, dat zei Google enkele weken geleden al. Gemini Live is een spraakversie van Googles chatbot waarmee gebruikers een gesprek kunnen voeren. De chatbot werkt als app, maar is ook geïntegreerd in veel andere apps zoals Gmail, Maps en Taken. Gemini Live kwam oorspronkelijk op 14 november uit voor iOS.