AP begint campagne tegen achteloos 'accepteren' drukken bij cookiewalls

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens is een campagne begonnen om mensen bewust te maken van tracking via cookies op sites. Veel mensen drukken volgens de organisatie achteloos op 'accepteren' bij cookiewalls zonder stil te staan bij de gevolgen.

De campagne loopt twee weken en heeft als titel 'hoe wordt u geprofileerd', meldt de AP. Veel mensen hebben volgens de toezichthouder niet door dat websites gegevens delen met tot honderden partijen, zo meent de toezichthouder. Daardoor verliezen mensen de grip over de eigen privacy.

De AP zegt niks over de doelen voor de campagne en wanneer die geslaagd is. De cookiewet bestaat al meer dan tien jaar, maar door de AVG hebben veel websites de keuze gegeven om alleen essentiële cookies of alle cookies te accepteren.