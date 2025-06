ING: steeds meer Nederlandse bedrijven verwachten dat AI banen gaat vervangen

Het aantal Nederlandse bedrijfsbestuurders dat verwacht dat AI banen zal vervangen, is het afgelopen jaar sterk gestegen. Dit blijkt uit de jaarlijkse ceo-survey van ING, waaraan 263 grote Nederlandse ondernemingen deelnamen.

Waar vorig jaar 6 procent van de bestuurders deze verwachting had, is dit percentage gestegen naar 19 procent. Vooral de snelle ontwikkeling van AI baart hen zorgen. ING-divisiedirecteur Mark Milders zegt tegen de NOS dat het voor bedrijven een uitdaging is om het tempo bij te houden. Vooral de angst dat concurrenten de technologie eerder implementeren, zou een belangrijke rol spelen bij de adoptie van AI in de bedrijfswereld.

Het onderzoek van ING toont aan dat innovatie op AI-gebied de hoogste prioriteit heeft gekregen binnen grote Nederlandse bedrijven. Vorig jaar stond dit nog op de derde plaats. Voor 2025 verwacht 85 procent van de ondervraagden een versnelling in innovatie, vergelijkbaar met de 86 procent uit het vorige onderzoek.

De impact van AI wordt vooral verwacht binnen afdelingen als IT, r&d, klantenservice, HR en productie, zo luidt het onderzoek. Deze ontwikkeling is al zichtbaar bij enkele bedrijven. Zo heeft het Amsterdamse techbedrijf Bird dit jaar 90 van de 450 medewerkers ontslagen vanwege AI-implementatie. Ook betaalbedrijf Klarna neemt al een jaar geen nieuwe mensen meer aan door de inzet van AI-technologie.