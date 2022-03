Agentschap Telecom start campagne voor CE-markering bij draadloze apparaten

Agentschap Telecom wil burgers door middel van een publiekscampagne bewust maken van de gevaren van storende en kwetsbare elektrische en draadloze apparatuur. Apparaten zonder CE-markering zouden potentieel storingen kunnen veroorzaken of onveilig zijn.

De campagne richt zich met name op het bewustmaken van consumenten bij de aanschaf van slimme apparatuur, modems en routers. Het Agentschap stelt dat er een risico zit aan het aanschaffen van deze apparatuur van buiten de Europese Unie, omdat slimme apparatuur zonder CE-markering storingen kan veroorzaken of zelfs kwetsbaar kan zijn voor hackers. De markering geeft aan dat apparatuur voldoet aan Europese eisen voor veilig gebruik binnen een thuisnetwerk.

In de campagne legt het Agentschap Telecom uit waar consumenten op moeten letten bij de aanschaf van slimme apparaten, modems en routers. Zo legt de instantie uit dat apparaten als babyfoons, dimmers, afstandsbedieningen, weerstations en draadloze koptelefoons in hetzelfde frequentiebereik opereren. Apparatuur die niet voldoet aan Europese eisen voor storingsgevoeligheid kan de veiligheid van andere apparaten verstoren. Dat is niet alleen irritant voor gebruikers, stelt het Agentschap, maar kan ook schadelijk zijn. In de campagne waarschuwt het Agentschap Telecom dan ook voor het deugdelijk beveiligen van slimme apparaten.

Het Agentschap Telecom geeft met de campagne onder meer tips voor het goed installeren van apparaten, zorgen dat apparaten goed beveiligd zijn en het zorgen voor een goede wifispreiding in een woning. Ook heeft het een pagina online gezet voor het onderscheiden van een echte en een neppe CE-markering. Voor mensen met een technische achtergrond staat de informatiepagina wellicht vol met open deuren, maar de campagne is dan ook gericht op de gemiddelde burger die apparaten goedkoop uit het buitenland haalt zonder zich bewust te zijn van de potentiële gevaren. De komende twee weken hangen er posters in de openbare ruimte in de zes grote steden Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Den Haag en er wordt een online campagne opgezet.

Sinds februari onderzoekt Agentschap Telecom samen met de Autoriteit Consument en Markt smarthomeapparaten. Toezichthouders kijken of deze apparaten wel veilig genoeg zijn, updates krijgen en of ze na aankoop 'blijven doen wat is afgesproken'. De ACM en de AT willen met het onderzoek toezien op de regels omtrent domotica-apparatuur.