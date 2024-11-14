Google brengt Gemini met Live-functie uit voor iOS

Google heeft een Gemini-app uitgebracht voor iOS. Daarin zit ook Gemini Live, de functie om via spraak snel te communiceren met de AI-chatbot van de zoekgigant. De app heeft op iOS diverse beperkingen die op Android niet bestaan.

Het was al bekend dat Google werkte aan een app voor zijn AI-dienst, maar nu staat die in de App Store. Via de app kunnen gebruikers Gemini Live benaderen. Ook is het mogelijk om abonnementen voor Gemini Advanced en Google One af te sluiten vanuit de app.

Google lijkt bezig om op Android de Assistent te vervangen door Gemini. Daar is die in te stellen als standaard spraakassistent. Dat kan op iOS niet. Gemini was al beschikbaar via de Google-app. Functioneel is het nu mogelijk om Gemini toe te wijzen aan een snelkoppeling op het lockscreen of aan de Actieknop, als gebruikers die op hun iPhone hebben. Gemini kan alleen andere Google-apps bedienen, maar heeft geen manier om instellingen te wijzigen of acties uit te voeren in apps van derden.

Google Gemini voor iOS, november 2024
Google Gemini voor iOS, november 2024

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-11-2024 13:58 17

14-11-2024 • 13:58

17

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Reacties (17)

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S1NN3D 14 november 2024 14:08
Net even snel in de Appstore bekeken. Als ik bij het privacy-label zie wat er allemaal gelogd wordt ten behoeve van reclame, analyses en app-functionaliteit…
Beta @S1NN3D14 november 2024 14:10
Nu snappen we gelijk waarom Apple terughoudend is met AI.
Heroic_Nonsense @Beta14 november 2024 14:49
Het is een commerciele keuze van Google om dat te loggen, niet een gevolg van of een noodzakelijkheid voor AI.

Dat Apple terughoudend is met de uitrol van Apple Intelligence in de EU, heeft een hele andere (politieke) reden.
Kizanko @Beta14 november 2024 15:23
Dat was Google in eerste instantie ook, totdat Microsoft eigenlijk Chatgpt implementeerde in Windows en dat ging gebruiken als een marketing tool als beter dan Google zoekmachine. Het zou prima zijn als beide bedrijven nou eens manier hadden gevonden om zonder reclame en promotie zooi op de zoekpagina informatie te vinden zonder dat een Ai programma dat allemaal bij elkaar haalt.

Ja er zijn bronnen om te lezen over de informatie, maar de gewone gebruiker heeft die behoefte niet zo snel. Ik heb ook liever dat we webapps hebben die minder toegang tot je telefoon gegevens hebben. Maar wel dezelfde functionaliteit hebben als een gewone app. Inplaats van Youtube premium gewoon Google Premium en zoekpagina zonder reclames.

[Reactie gewijzigd door Kizanko op 14 november 2024 15:27]

M3m3nt0m0r1 @S1NN3D14 november 2024 14:11
Had je wat anders verwacht van Google?
iAR @S1NN3D14 november 2024 15:34
Google is en blijft een advertentieboer. Surveillance capitalism is still alive.

Ik zag overigens ook al een screenshot van Gemini die een gebruiker dood wenste. Geen idee of het echt was...
Tweaker2020 14 november 2024 14:27
Off-topic: Is er eigenlijk ergens een actuele recensie te vinden welke van de ai’s (al dan niet voor welke doelen) het beste is?
mailis @Tweaker202014 november 2024 14:33
Er zijn natuurlijk genoeg posts hierover te vinden, maar de vraag is op welke toepassing en criteria (kwaliteit, snelheid, latency, prijs, etc.) je de nadruk wilt leggen. En ook hoe je een LLM gebruikt is anders, bijvoorbeeld via een eigen interface, of eerder als API in een applicatie. Dit is in ieder geval een recent artikel op Medium die de meest recente modellen naast elkaar legt die wel mooi wat diverse doorsnedes maakt. Maar volgende maand / week / uur kan dit al weer achterhaalt zijn natuurlijk.
mailis 14 november 2024 14:05
Een maand geleden is aangekondigd dat Nederlands uitgerold ging worden, maar bij mij lijkt die nog niet actief. Bij iemand anders wel?
MvdW- @mailis14 november 2024 21:40
Hier ook niet. Had wel begrepen dat mensen vanzelf een melding op hun telefoon krijgen zodra het beschikbaar is. Ik vind het overigens wel erg lang duren... Staan we ergens onderaan van de 40 ondersteunende talen?
damkoning @MvdW-15 november 2024 08:44
Vanochtend via een update opeens beschikbaar.
In het nederlands. Klinkt niet zo goed als de Engelse stemmen maar wel oke... btw betreft een Pixel 9 pro
mailis @damkoning15 november 2024 21:37
Thanks, ik heb hem nu ook. Vindt de stem inderdaad wat wennen...
Schobbejak63 @mailis14 november 2024 16:41
Nope, ook niet. Nederlands staat inmiddels wel bij ondersteunde talen: https://support.google.co...-toe%2Condersteunde-talen.

Maar het werkt bij mij ook nog niet.
Mars Warrior 14 november 2024 14:11
Gemini kan alleen andere Google-apps bedienen, maar heeft geen manier om instellingen te wijzigen of acties uit te voeren in apps van derden.
Loopt dat dan via de Google Cloud ofzo, die communicatie?
Dan snap ik dat dat niet voor de rest van de iOS apps van toepassing is. Zou betekenen dat Google overal bij zou kunnen komen. Beetje ongewenst wat mij betreft :)

Ik dacht overigens dat Siri ook niet in staat is om zomaar allerhande instellingen te wijzigen. Dan zou iedereen via spraak namelijk ff wat kunnen wijzigen op jouw toestel? Of denk ik dan beetje krom :Y)
bvk @Mars Warrior14 november 2024 23:31
Ik weet niet of je quote nu alleen slaat op IOS, maar Gemini (Advanced) heeft zich nu op mijn Galaxy S24 genesteld in Whatsapp. Ik kan in WA nu dus gewoon direct chats vertalen, bijvoorbeeld van Nederlands naar Spaans.

De processing wordt op de telefoon zelf gedaan (moet je dus wel die talen geïnstalleerd hebben staan) en gaat niet over de Google Cloud.
spauwe 14 november 2024 14:33
Interessante stap van Google om Gemini met live-functie uit te rollen naar iOS. Het lijkt erop dat de AI-assistenten echt in een versnelling komen, vooral met dit soort 'live' updates die de interactie verbeteren. Ik vraag me af hoe dit zich gaat verhouden tot de huidige AI-integraties van Apple zelf en of het daadwerkelijk gebruiksvriendelijker is. Zijn er al mensen die dit hebben getest? Benieuwd naar hoe goed het werkt in vergelijking met andere opties!
Rhinosaur 14 november 2024 15:57
Gemini heeft blijkbaar verteld aan iemand dat die zichzelf kan gaan vermoorden. Werkt nog niet helemaal lekker.

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