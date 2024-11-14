Google brengt Gemini met Live-functie uit voor iOS

Google heeft een Gemini-app uitgebracht voor iOS. Daarin zit ook Gemini Live, de functie om via spraak snel te communiceren met de AI-chatbot van de zoekgigant. De app heeft op iOS diverse beperkingen die op Android niet bestaan.

Het was al bekend dat Google werkte aan een app voor zijn AI-dienst, maar nu staat die in de App Store. Via de app kunnen gebruikers Gemini Live benaderen. Ook is het mogelijk om abonnementen voor Gemini Advanced en Google One af te sluiten vanuit de app.

Google lijkt bezig om op Android de Assistent te vervangen door Gemini. Daar is die in te stellen als standaard spraakassistent. Dat kan op iOS niet. Gemini was al beschikbaar via de Google-app. Functioneel is het nu mogelijk om Gemini toe te wijzen aan een snelkoppeling op het lockscreen of aan de Actieknop, als gebruikers die op hun iPhone hebben. Gemini kan alleen andere Google-apps bedienen, maar heeft geen manier om instellingen te wijzigen of acties uit te voeren in apps van derden.