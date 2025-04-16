ChatGPT krijgt plek in interface voor gegenereerde afbeeldingen

ChatGPT krijgt een plek in de interface voor afbeeldingen die de gebruiker heeft gegenereerd. Die functie is afgelopen weken populairder geworden na het online gaan van een nieuwe versie van de functie om afbeeldingen te genereren.

De functie heet Library en zit in de interface onder Explore GPT's in de zijbalk, blijkt uit beeldmateriaal van OpenAI. De bibliotheek moet gegenereerde afbeeldingen makkelijker vindbaar maken. Die zitten nu alleen in de chats. In de interface kunnen gebruikers door de gemaakte afbeeldingen scrollen en kiezen om een nieuwe te maken.

De functie komt voor gratis gebruikers en betalende klanten beschikbaar. OpenAI activeert hem voor iedereen in de apps en op de website, maar Library lijkt op het moment van schrijven nog niet overal beschikbaar.