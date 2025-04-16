ChatGPT krijgt plek in interface voor gegenereerde afbeeldingen

ChatGPT krijgt een plek in de interface voor afbeeldingen die de gebruiker heeft gegenereerd. Die functie is afgelopen weken populairder geworden na het online gaan van een nieuwe versie van de functie om afbeeldingen te genereren.

De functie heet Library en zit in de interface onder Explore GPT's in de zijbalk, blijkt uit beeldmateriaal van OpenAI. De bibliotheek moet gegenereerde afbeeldingen makkelijker vindbaar maken. Die zitten nu alleen in de chats. In de interface kunnen gebruikers door de gemaakte afbeeldingen scrollen en kiezen om een nieuwe te maken.

De functie komt voor gratis gebruikers en betalende klanten beschikbaar. OpenAI activeert hem voor iedereen in de apps en op de website, maar Library lijkt op het moment van schrijven nog niet overal beschikbaar.

OpenAI ChatGPT LibraryOpenAI ChatGPT Library

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 16-04-2025 19:48 22

16-04-2025 • 19:48

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Reacties (22)

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GoogleWave 16 april 2025 20:03
zodra het nieuwe ervan af is dan denk ik dat mensen die plaatjes niet meer zo boeien eerlijk gezegd. Ik begin een beetje AI moe te worden eerlijk gezegd.
MrMonkE @GoogleWave16 april 2025 20:43
Het kan een hele handige tool zijn.
Maar om een gesprek mee te voeren.. nee bedankt.

Zelf had ik wat backup scriptjes gemaakt en deze erin gegooid met 'Voeg fout afhandeling toe'.
Waar ik een jaar geleden nog 10x moest vragen tot het goed ging gaat het nu vaak goed van het begin.
En dat is Grok. Niet eens op programmeren gefocussede AI.
GoogleWave @MrMonkE16 april 2025 20:52
Grok is een beetje omstreden vanwege die gast van SpaceX en nog wat andere bedrijven die relatief succesvol zijn. Maar ja die kan best wel veel dat klopt. Echter die plaatjes gaan vervelen verwacht ik
MrMonkE @GoogleWave16 april 2025 20:56
Ja, hoog gimmick nivo.
tw-backdoorbug @MrMonkE17 april 2025 10:21
* niveau
Apeldoorn055 @GoogleWave17 april 2025 12:07
Ik vind "plaatjes" wat kort door de bocht.

Een van de eerste dingen die ik met Chat GPT images heb gedaan, is de 3D action figure. Grappig en aar is de lol denk ik ook snel van af.

Maar ik upload een image op zeer lage kwaliteit, en vraag om een 12k variant zodat ik hem kan afdrukken, word geleverd.

Ik lever een afbeelding aan en vraag een advertentie, geef mijn logo mee en vraag deze te verwerken. En krijg gewoon een leuke advertentie.

Van de leuke plaatjes gaat de lol snel af, maar ik denk dat basis product fotografie, basic design etc. wel gaat verdwijnen. Voor nu zijn de pro's nog niet in gevaar denk ik. Maar dat kan een kwestie van tijd zijn.
Arcticwolfx @GoogleWave17 april 2025 14:12
Dan wacht je nog een lang vermoeiend leven, naar verwachting. Ondanks dat het heus wel een hype woordje is geworden en zijn lang niet alle toepassingen even handig voor de lange termijn, gaat het toch denk ik niet meer weg en wordt het alleen maar meer.

Het is moeilijker te bedenken waar (een vorm van) AI (=LLM / ML / enz) geen enkele toevoeging biedt is moeilijker dan waar het wel meerwaarde heeft.
BizzieBis 16 april 2025 20:19
Ik heb een knopje "Bibliotheek" in de zijbalk staan. Dus of het nieuws is oud, of ChatGPT is snel met uitrollen.
Wraldpyk @BizzieBis16 april 2025 21:19
Snel met uitrollen! Ik check net de interface en ik heb het nu inderdaad ook. Had het gisteren nog niet.
Pasteis 16 april 2025 20:00
Dit is uiteraard de eerste stap om een social media feed te maken. Eerst simpel afbeeldingen, dan de likes, vervolgens de reacties. En uiteraard niet de advertenties vergeten.
magnifor @Pasteis16 april 2025 20:44
ChatGPT heeft de basis al voor een social media platform, kijk maar naar Sora. Feed en likes zijn er al, enige wat nog moet worden toegevoegd zijn comments en een algortime voor personized content en klaar is meneer altman. Owja, ads moeten we natuurlijk niet vergeten want dat is ook een onderdeel tegenwoordig van Social Media.
THE_BASE 16 april 2025 21:36
Dat viel me van de week al op, dacht dat ik
Het over het hoofd had gezien, maar blijkbaar maandag al toegevoegd. Doen ze snel, hele fijne overzichtelijke app!
Aschtra 16 april 2025 20:00
Lastig artikel om te lezen met 3 gigantische advertenties midden tussen het artikel
TWeaKLeGeND @Aschtra16 april 2025 20:07
Ik heb hierom ook het artikel niet gelezen en ben doorgescrollt naar de comments. Ik had er niet eens erg in, het is geheel onbewust gegaan tot ik jouw comment las en me er van bewust werd.
Ricco02 @Aschtra16 april 2025 20:17
Is willekeurig.

Ik heb bijvoorbeeld geen advertenties midden in het artikel. Alleen onderaan en bovenaan.
0re0 @Aschtra16 april 2025 20:33
Ad blocker installeren?
Aschtra @0re016 april 2025 20:37
Heb ik niet op telefoon 😭 op pc idd alles blocked
kennyboy55 @Aschtra16 april 2025 20:49
Met Firefox op Android kan je gewoon ublock origin gebruiken. Of via de adguard app, die start een 'vpn' verbinding die adblock doet. Of op Android via de private dns instelling kan je dns.adguard.com instellen, dan krijg ook nergens ads meer.
wootje @kennyboy5517 april 2025 08:13
RethinkDNS:
https://rethinkdns.com
HGuijt @Aschtra16 april 2025 21:42
Brave.. ook op mobiel
CapnCrinkle @HGuijt16 april 2025 22:36
Ik probeer al een tijd over te stappen naar Brave, maar merk dat veel websites verdommen in te laten en vooral vaak met videos, er een block op zit als je kijkt met Brave.
Verwijderd @Aschtra16 april 2025 22:13
Adblocker gebruiken?

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