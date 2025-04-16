OpenAI brengt o3 en o4-mini uit die afbeeldingen kunnen gebruiken bij redeneren

OpenAI heeft zijn nieuwe redeneermodellen o3 en o4-mini uitgebracht. Beide modellen hebben als belangrijkste verbetering dat ze afbeeldingen beter kunnen analyseren en de inhoud kunnen meenemen bij het redeneerproces.

Het analyseren en bewerken van afbeeldingen om bijvoorbeeld te zoomen zit native in o3 en 04-mini, zegt OpenAI. Dat moet het mogelijk maken om bijvoorbeeld bij screenshots de inhoud gelijk mee te kunnen nemen bij het redeneren.

Omdat de modellen afbeeldingen kunnen roteren of kunnen inzoomen, hoeven zaken als tekst niet rechtop te staan. Dat moet de interactie met modellen makkelijker maken, zo stelt OpenAI. De modellen zijn vanaf woensdag beschikbaar voor betalende gebruikers. Er komt ook een o3-Pro-model aan voor klanten met het duurste Pro-abonnement. Dat volgt binnen een paar weken.