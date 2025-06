EU-voorstel chatcontrole heeft onvoldoende steun van Europese landen

Het EU-voorstel voor chatcontrole in strijd tegen verspreiding van kindermisbruikmateriaal heeft onvoldoende steun. Onder meer Nederland is tegen en daardoor is er in Europa een 'blokkerende minderheid'.

EU-voorzitter Hongarije wil het voorstel in stemming gaan brengen, maar vooralsnog is er een 'blokkerende minderheid', schrijft minister David van Weel van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. "Wel is duidelijk dat een grote groep lidstaten dit voorstel kan steunen en tot een algemene oriëntatie wil komen. Tegelijk is er op het moment van schrijven een kleinere groep kritische lidstaten die het huidige voorstel nog niet kan steunen en die een blokkerende minderheid vormt. Nederland behoort tot deze laatste groep."

Het voorstel heeft een gekwalificeerde meerderheid nodig, maar die is er momenteel dus niet. Het is zelfs als die meerderheid er is onzeker of de wet het zou redden, want ook de Europese Commissie en het Europees Parlement moeten er goedkeuring aan geven.

De Tweede Kamer vindt in meerderheid dat het kabinet tegen dit voorstel moet stemmen. Het Hongaarse compromisvoorstel voor chatcontrole zou diensten als WhatsApp en Signal dwingen software te implementeren die bekende afbeeldingen van kindermisbruik detecteert. Dat zou gebeuren door alle foto’s die gebruikers versturen te scannen.

Privacyexperts en techbedrijven noemen het zogenoemde ‘chatcontrole’-voorstel een schending van de privacy van burgers en een bedreiging voor de versleuteling van online communicatie. Daarnaast bestaan er zorgen over de technologie achter het scansysteem, met name vanwege het risico op een hoog aantal valspositieve resultaten.