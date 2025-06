Google test functie in Chrome-browser die moet waarschuwen voor oplichting

Google werkt aan een nieuwe functie voor Google Chrome die gebruikers moet waarschuwen voor oplichtingspraktijken. Als gebruikers de functie inschakelen, worden webpagina's automatisch gescand op mogelijke scams.

X-gebruiker Leopeva64 ontdekte de functie in Chrome Canary. Volgens de beschrijving van de flag wordt er een on-device large language model gebruikt om in real time pagina's te scannen. Het llm zoekt dan naar het merk achter de pagina en zijn 'intentie' en probeert zo mogelijke scams te detecteren. Hoe dit precies in zijn werk gaat is onduidelijk, want de functie is nog niet bruikbaar.

De functie zou alleen actief zijn als gebruikers de optie 'Geoptimaliseerde beveiliging' activeren onder de Safe Browsing-instellingen in Chrome. Met die optie worden al scans uitgevoerd om gebruikers te beschermen tegen schadelijke sites en om potentieel gevaarlijke downloads te blokkeren. Het is niet duidelijk wanneer de functie beschikbaar komt.

Eerder deze maand kondigde Microsoft een soortgelijke functie aan voor zijn Edge-browser. Die richt zich specifiek op scareware, een vorm van oplichting waarbij pop-ups op het scherm verschijnen om gebruikers te waarschuwen voor niet-bestaande veiligheidsproblemen. Als het llm scareware ontdekt, worden Edge-gebruikers daarvoor gewaarschuwd en kunnen ze kiezen om de pagina af te sluiten of de waarschuwing te negeren.