Realme kondigt budgettablet aan voor de Benelux

Realme gaat de Realme Pad Mini binnenkort leveren in een aantal Europese landen, waaronder de Benelux. De budgettablet is binnenkort verkrijgbaar vanaf 180 euro meldt de fabrikant op zijn website.

Op de website van Realme staat nog geen precieze releasedatum voor de 8,7"-tablet in de Benelux. De Chinese fabrikant vermeldt alleen dat de Realme Pad Mini beschikbaar komt in de Benelux en daarnaast ook in Duitsland en Portugal. De Realme Pad Mini is de tweede tablet van de fabrikant en draait op Android 11. Begin april werd de Realme Pad Mini al aangekondigd voor de Filipijnen.

De Realme Pad Mini komt beschikbaar in twee kleuren: grijs en blauw. Daarnaast is er keuze uit drie configuraties. De goedkoopste variant kost 170 euro en beschikt over 3GB werkgeheugen en 32GB opslag. Voor een meerprijs van 20 euro is er ook een versie met 4GB werkgeheugen en 64GB opslag te koop. Tot slot is er een versie die behalve over wifi ook over LTE beschikt. Deze versie kost 230 euro.

Eerder werd al bekendgemaakt dat de 8,7"-display een resolutie heeft van 1340x800 pixels. De tablet heeft verder een Unisoc T616-processor en een Mali-G57-gpu. De 6400mAh-accu moet ervoor zorgen dat de tablet ongeveer zestien uur meegaat bij het streamen van video's, volgens Realme. Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde beschikt de tablet over een camera. Het geheel weegt 372 gram.