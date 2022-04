Realme kondigt budgettablet met 8,7"-scherm en 4G aan

Realme kondigt een nieuwe 8,7"-tablet aan. Het is de tweede tablet die de fabrikant uitbrengt. De Realme Pad Mini is een budgettablet en draait op Android, net als de telefoons van het merk. Het is nog niet bekend of de Realme Pad Mini ook naar Europa komt.

Realme kondigt de nieuwe tablet aan in een online presentatie. Het gaat om een 8,7"-tablet, met een resolutie van 1340x800 pixels. De tablet is uitgerust met een Unisoc T616-processor en een Mali-G57-gpu. Er zijn twee modellen beschikbaar. Een model met 3GB ram en 34GB opslag en een met 4GB ram en 64GB opslag. De opslag kan worden uitgebreid een microSD-kaart, van maximaal 1TB.

De Realme Pad Mini kan worden geleverd met 4G-ondersteuning. Daarnaast beschikt de tablet standaard over WiFi en Bluetooth 5.0. Het besturingssysteem is Android 11, met daaroverheen de schil van Realme. Aan de voorzijde van het apparaat zit een 5MP-camera en aan de achterzijde zit een 8MP-camera. De tablet weegt circa 370gram.

Omgerekend kost de Realme Pad Mini ongeveer 180 euro. De tablet verschijnt op 5 april in de Filipijnen. Het is waarschijnlijk dat de tablet ook in India verschijnt, waar Realme veel van zijn producten ook op de markt brengt. Hoewel een release in Europa niet is bevestigd, kwam de eerste tablet van de fabrikant ook naar Nederland.