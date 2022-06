Tor heeft ruim drie keer zoveel gebruikers uit Oekraïne sinds start conflict

Tor ziet sinds het begin van het gewapende conflict in Oekraïne op piekmomenten ruim drie keer zoveel gebruikers uit dat land. De service maakt het mogelijk om internetverkeer om te leiden waardoor een gebruiker bijna volledig anoniem kan surfen op het internet.

Op een gemiddelde dag maakten grofweg 40.000 clients verbinding met Tors servers. In aanloop naar de inval door Rusland steeg het aantal gebruikers uit Oekraïne binnen enkele dagen naar een piek van 150.000 gebruikers, zo blijkt uit cijfers van de dienst. Tor heeft voor de betreffende statistieken het aantal direct verbonden clients genomen en rekent geen gebruikers mee die via een niet-publieke bridgeserver verbinding maken; in het geval van Oekraïne is het aantal gebruikers via een dergelijke verbinding verwaarloosbaar.

Bridgeverbindingen maken het voor geblokkeerde gebruikers mogelijk om toch via Tor relays een omgeleide internetverbinding aan te gaan. Dat is de laatste maanden in Rusland dan weer extra relevant. Onder het bewind van Putin werd het gebruik van het Tor Project eind december verboden, zo schreef Reuters toen. Volgens de Russische autoriteiten maakte het gebruik van de geanonimiseerde internetdienst het mogelijk om 'toegang te krijgen tot illegale content'.

Sinds de verbanning van Tor in het land halveerde het aantal gebruikers. Het feit dat er nog steeds ruim 150.000 clients van de dienst gebruikmaken, komt in elk geval deels door een Russische blogpost waarin de non-profitorganisatie uitlegt hoe gebruikers de blokkade via een bridgeverbinding kunnen omzeilen. Dat werkte duidelijk, want Tor registreerde voor de blokkade gemiddeld ruim 10.000 bridgegebruikers en na de blokkade tussen de 27.000 en 47.000.

Tor registreert naar eigen zeggen in principe niet hoeveel gebruikers het vanuit specifieke landen krijgt. De non-profitorganisatie maakt een benadering van het aantal gebruikers op basis van de hoeveelheid clients die verzoeken verstuurt voor het updaten van directories. Slechts een deel van alle directoryverzoeken bevat geanonimiseerde informatie over het land van waaruit de gebruiker een verzoek verstuurt.