Tor-browser 10.5 met bridge-proxy's om censuur te omzeilen komt uit

De makers van Tor hebben een nieuwe versie van de privacybrowser uitgebracht. Die geeft voortaan waarschuwingen bij het bezoeken van iedere v2-site, en heeft een 'bridge-modus' waarmee gebruikers een privénode kunnen gebruiken als proxy.

Versie 10.5 van de browser is algemeen beschikbaar gemaakt. De browser geeft in die versie voortaan een waarschuwing bij het bezoeken van v2-onionadressen. Tor werkt al langer aan v3-adressen. Dat zijn onion-URL's die nog langer zijn dan de oude. Daarmee zijn bijvoorbeeld verborgen URL's moeilijker te bruteforcen. Ook bevat het nieuwe v3-protocol betere beveiliging en is de code opgeschoond.

The Tor Project is van plan om in oktober van dit jaar v2-websites helemaal niet meer beschikbaar te maken in de browser. De browser waarschuwt al langer voor de uitfasering daarvan, maar alleen bij het opstarten van de browser. Nu krijgen gebruikers standaard een waarschuwing te zien als ze websites bezoeken via een v2-adres. De waarschuwing betekent niet dat de website onveilig is, maar roept bezoekers op om de site-admins te contacteren om te migreren naar v3.

In Tor 10.5 zit ook Snowflake als een stable release. Snowflake is een feature waarmee gebruikers een aparte bridge kunnen aanvragen om censuur te omzeilen. Zo'n bridge is een proxy met een Tor-node, wat handig is bij verbindingen waarbij Tor-nodes standaard worden geblokkeerd. Dat gebeurt bijvoorbeeld in landen waar protesten tegen autoritaire regimes plaatsvinden.

Gebruikers van de browser kunnen in het menu op drie manieren verbinding leggen met zo'n proxy. Ze kunnen een vertrouwde bridge gebruiken, een bridge aanvragen bij The Tor Project, of een standaard bridge gebruiken die in de browser zit. Andere gebruikers die willen helpen kunnen met een Firefox- of Chrome-extensie zelf hun verbinding ter beschikking stellen om zo'n bridge te leggen.