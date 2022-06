Kwaadwillenden gebruiken gestolen Nvidia-certificaten om malware te verspreiden

Beveiligingsonderzoekers hebben ontdekt dat twee gestolen drivercertificaten van Nvidia gebruikt zijn om malware te verspreiden. De certificaten zijn verlopen, maar kunnen in Windows nog steeds gebruikt worden om drivers te installeren. Zo kan malware legitiem lijken.

Het gebruik van de certificaten werd opgemerkt door beveiligingsonderzoekers Florian Roth, Kevin Beaumont en Will Dormann. De certificaten kwamen een week geleden op straat te liggen als onderdeel van datadiefstal bij Nvidia, waarbij een criminele ransomwarebende 1TB data van Nvidia stal en online zette toen Nvidia niet met de bende wilde onderhandelen. Bij die dump werden ook onder meer de broncode van Nvidia DLSS en de codenamen van verschillende aankomende gpu's van Nvidia online gezet.

De certificaten worden door Nvidia gebruikt voor het signeren van executables en drivers in Windows, om de oorsprong van een exe of driver vast te stellen. Dit moet voorkomen dat nepdrivers of malware uitgevoerd kunnen worden op een Windows-pc. Volgens de onderzoekers zijn de certificaten misbruikt om malware en hackertools te ondertekenen. Het gaat in ieder geval om mimikatz.exe en hamakaze.exe, is te lezen op VirusTotal. Mimikatz is een suite van hackingtools en wordt onder meer gebruikt voor het uitlezen van onbeveiligde wachtwoorden en andere credentials. Hamakaze.exe, ook bekend als KDU, is een trojan.

De certificaten worden ook misbruikt voor het certificeren van een Quasar-remoteaccesstrojan en een Windows-driver, schrijft Bleeping Computer. De twee certificaten zijn al sinds 2014 verlopen, maar in Windows is het nog steeds mogelijk om een driver te ondertekenen met de certificaten. Daardoor kunnen ze in Windows misbruikt worden om een uitvoerbestand of driver legitiem te laten lijken; het ziet er immers uit als een Nvidia-driver of -programma.

Vooralsnog zijn de certificaten nog niet op de lijst beland van teruggetrokken certificaten in Windows, maar het is wel mogelijk om in Windows Defender Application Control in te stellen welke Nvidia-drivers wel en niet ingeladen mogen worden op een systeem, schrijft David Weston van Microsoft op Twitter.