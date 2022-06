Chinese fabrikant maakt LGA1700-moederbord dat DDR4 en DDR5 ondersteunt

Onda heeft het eerste moederbord gemaakt waar zowel DDR4- als DDR5-geheugen op gebruikt kan worden. Het bord heeft een H610-chipset en één geheugenslot voor ieder geheugentype. Daarmee is het geheugen beperkt tot singlechannel.

Het Onda H610+-moederbord is een eenvoudig Micro-ATX-bordje dat opvalt vanwege de mogelijkheid om te kiezen voor DDR4 of DDR5. Volgens de specificaties is er ondersteuning voor maximaal DDR4-3200 en DDR5-4800. De maximale geheugengrootte is 32GB. Het is niet mogelijk om de geheugentypes te combineren. Wat het Onda-moederbord kost, is niet bekend. Producten van het Chinese merk zijn niet te koop bij Europese winkels.

Andere fabrikanten hebben geen moederborden uitgebracht die zowel DDR4 als DDR5 ondersteunen. Met de introductie van de LGA1700-socket en de bijbehorende Intel Alder Lake-processors, brachten de meeste fabrikanten verschillende versies van moederborden uit, met ondersteuning voor DDR4 of DDR5. Het is niet bekend of andere fabrikanten ook plannen hebben voor moederborden die beide geheugentypes ondersteunen.

Moederborden die twee geheugentypes ondersteunen, zijn steeds minder gangbaar geworden. Bij de overgang van DDR3 naar DDR4, bracht ASRock een aantal Combo-modellen uit. Bij de overgang van DDR2 naar DDR3, waren er moederborden van ASUS, ASRock, Gigabyte, MSI en Sapphire met ondersteuning voor twee geheugentypes.