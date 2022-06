Youtuber speelt God of War met 30fps op Radeon 660M-igpu dankzij FSR 2.0

Youtuber TechEpiphany heeft God of War weten te testen op een systeem met een AMD Radeon 660M-igpu. Dankzij de meest recente versie van AMD's FidelityFX Super Resolution kon de game met rond de 30 frames per seconde in 1080p-resolutie gespeeld worden.

De grafische instellingen van God of War lopen uiteen van de laagste tot de hoogste instellingen, al blijkt FSR vooral de onderscheidende factor te zijn. Zowel de Performance- als Balanced-presets van AMD's upscalingtechniek maken een framerate van tussen de 30 in open omgevingen en 40 fps binnen mogelijk. Overigens komen er tijdens de test van TechEpiphany geen vijanden of grote openwereldomgevingen voorbij, wat eventueel nog een effect op de framerate zou kunnen hebben.

De igpu wordt tijdens de test continue volledig gebruikt, wat niet zo gek is gezien God of War normaal aanzienlijk meer vereist dan een nederige Radeon 660M-igpu om op deze resolutie te spelen. De grafische processor maakt gebruik van AMD's RDNA2-architectuur en heeft een tdp van slechts 15 watt. De maximale kloksnelheid van de igpu is 1900 MHz. Naast de Radeon 660M gebruikt de youtuber een Ryzen 5 6600H als cpu.

FSR 2.0 is net als Nvidia's DLSS een upscalingtechnologie waarbij games in eerste instantie op een lagere resolutie gerenderd worden, waarna beelden opgeschaald worden naar een hogere resolutie. Het idee achter de techniek is om een game er grafisch goed uit te laten zien, terwijl daar relatief minder rekenkracht voor nodig is. Beide technieken maken voortaan gebruik van temporal upscaler-technologie, waarbij ook informatie van voorgaande frames gebruikt wordt om een beter beeld te genereren. Het voornaamste verschil tussen FSR en DLSS is het feit dat AMD's techniek geen gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie om beelden op te schalen en open source is.