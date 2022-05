Deathloop krijgt deze week FSR 2.0-ondersteuning, Flight Simulator volgt later

Deathloop is deze week de eerste game die ondersteuning krijgt voor AMD's Fidelity FX Super Resolution 2.0. De daarvoor benodigde update verschijnt op 12 mei. In de komende maanden krijgen meer games FSR 2.0-ondersteuning, waaronder Microsoft Flight Simulator.

Ook Asterigos, Delysium, EVE Online, Farming Simulator 22, Forspoken, Grounded, NiShuiHan, Perfect World Remake, Swordsman Remake, en Unknown 9: Awakening krijgen FSR 2.0-ondersteuning, schrijft AMD. Dat zal ergens in de komende maanden gebeuren. Het gaat om de pc-versies van de genoemde games.

Eind maart gaf AMD al een eerste blik op de prestaties van FSR 2.0 in Deathloop. Toen werd ook bekendgemaakt dat de techniek naar Xbox-consoles en enkele Nvidia-gpu's komt. Het is nog niet bekend wanneer er consolegames met FSR 2.0 verschijnen.

AMD stelt dat de genoemde games voorbeelden zijn en dat FSR 2.0 naar meer titels komt, maar het is nog niet bekend welke dat zijn. De eerste versie van FSR was in maart beschikbaar in 61 games en aangekondigd voor nog eens 20 komende games. Nvidia's tegenhanger DLSS was begin dit jaar in meer dan 150 games beschikbaar.

FSR 2.0 is net als DLSS een techniek voor temporal upscaling, waarbij games op een lagere resolutie worden gerenderd en worden opgeschaald naar de gewenste hogere resolutie. Dat levert hogere framerates op, terwijl het effect op de beeldkwaliteit beperkt is. Tweakers publiceerde een achtergrondartikel over de werking van deze technieken.