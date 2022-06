Hacker krijgt Fedora 36 draaiend in virtual machine op iPhone 12

Een creatieve hacker heeft het voor elkaar gekregen om Fedora 36 in een virtual machine te booten op een iPhone 12. Dat lukte door de virtualisatie van de A14-chip te ontgrendelen via een jailbreak. En of dat nou stabiel draait? Nee, dat dan weer niet.

Hacker Zhuowei Zhang beschrijft in een blogpost hoe hij het voor elkaar heeft gekregen om de Arm64-distro Fedora 36 op een iPhone 12 met iOS 14.1 te booten. Dat doet hij met een virtual machine, specifiek UTM. Zhang beschrijft hoe hij daarvoor een iPhone 12 gebruikt die gebruikmaakt van de A14-chip. Die ondersteunt virtualisatie, maar om daar zelf mee aan de slag te kunnen, moest hij de telefoon wel eerst jailbreaken. De VM die dan kan draaien, kan slechts maximaal 900MB van het geheugen gebruiken.

Zhang moest met de jailbreak Hypervisor.framework ontgrendelen. Hij gebruikte daarvoor Fugu 14, een untethered jailbreak voor iOS 14, die hij nog wel moest aanpassen om kernelfuncties aan te kunnen spreken. Volgens Zhang kan die kernelontgrendeling daarmee ook op andere iOS-versies worden gebruikt die door Fugu 14 worden ondersteund. De tweak moet ook werken op iOS-apparaten met de M1-chip, specifiek de iPad Pro en iPad Air. Daarvoor werkt zelfs iedere andere jailbreak, omdat die apparaten al ondersteuning van Hypervisor hebben.

De tweaker geeft overigens meteen toe dat zijn hack niet helemaal goed werkt. "Is het praktisch? Nee, absoluut niet", schrijft hij. Specifiek is er het probleem dat vm's op iOS maar maximaal 900MB geheugen kunnen gebruiken. Als de software daaroverheen gaat, crasht de telefoon. Het besturingssysteem werkt wel, maar veel kan Zhang er niet mee doen. Het draait al helemaal geen Crysis. "Geloof me, ik heb het geprobeerd", zegt hij.