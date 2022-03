Gamehostingbedrijf ZAP-Hosting meldt datalek en meerdere hacks

Het Duitse gamehostingbedrijf ZAP-Hosting meldt dat het slachtoffer is geworden van gerichte hackpogingen. Ook zijn er klantgegevens buitgemaakt. Het zou gaan om gegevens uit het klantportaal, zoals namen en e-mailadressen. De gegevens zijn volgens het bedrijf online gezet.

Dat schrijft ZAP-Hosting in een mail aan klanten. Volgens het bedrijf zijn er een week geleden meerdere gerichte aanvallen geweest op de systemen. Wat de aanvallers precies buitgemaakt hebben, is niet bekend, maar Zap Hosting meldt dat er waarschijnlijk gebruik is gemaakt van een databasedump van de klantportaal van het bedrijf om via brute forcing toegang te krijgen tot de netwerken. Die dump van gegevens uit in november vorig jaar werd een week geleden online gezet op Clear-Net, zo ontdekte ZAP-Hosting.

ZAP-Hosting is een hostingbedrijf dat is gevestigd in Duitsland en is gespecialiseerd in het hosten van gameservers, dedicated servers en TeamSpeak, maar daarnaast ook reguliere hosting en plesk doet en domeinnamen levert. Directeur Marvin Kluck schrijft in de mail aan klanten dat e-mailadressen en gebruikersnamen gelekt zijn in de datadump; ook adresgegevens kunnen gelekt zijn als klanten die gedeeld hebben bij het afsluiten van een serverovereenkomst of wanneer er contact is geweest met de klantenservice. Volgens Kluck zijn ook versleutelde wachtwoorden voor het klantportaal uitgelekt, en automatisch gegenereerde wachtwoorden voor subuseraccounts, die cleartext in logentries stonden. Deze wachtwoorden zijn inmiddels gereset. Creditcard- of andere betaalgegevens zijn niet gelekt.

Het bedrijf schrijft dat het niet duidelijk is wat het doel was van de hackers die tussen 13 en 15 maart ingebroken hebben op het interne netwerk van ZAP-Hosting. Ze hebben geen contact gezocht en niet om losgeld gevraagd. Ook is het niet duidelijk of er bij die aanvallen meer data is buitgemaakt. Volgens Zap is er geen data gelekt van servers van klanten. Elke klant krijgt een voucher van 20 euro als goedmakertje.

Update 19:00: Eerder schreven we dat de gegevens in november op Clear-Net waren verschenen en ZAP-Hosting hiervan niet wist. Dat klopte niet. De gegevens dateren van november vorig jaar, maar verschenen een week geleden op Clear-Net.