Miningplatform Nicehash gaat 5 euro per maand rekenen bij inactieve gebruikers

Cryptovalutaminingplatform NiceHash gaat inactieve gebruikers geld in rekening brengen. Die betalen voortaan maandelijks zo'n vijf euro in bitcoins. Dat geld komt vermoedelijk uit de eigen wallet van gebruikers.

Verschillende tweakers hebben bericht gekregen waarin Nicehash wijst op een pagina met 'administratieve kosten'. Daar staat nu bij dat inactieve accounts voortaan maandelijks 0,0001 bitcoin afdragen. Vermoedelijk gebeurt dat vanuit de eigen wallet die gebruikers op NiceHash kunnen instellen. Op dit moment is 0,0001 bitcoin ongeveer 5,30 euro waard.

NiceHash is een miningplatform waarop gebruikers rekenkracht van hun eigen computer kunnen afstaan in ruil voor cryptovaluta. Gebruikers krijgen daarvoor een eigen wallet. De dienst is niet onomstreden; in 2017 werd het bedrijf gehackt, waardoor 25 bitcoin van het bedrijf en 4736 bitcoin van gebruikers werden gestolen. NiceHash rekent ook al langer kosten voor taken die doorgaans gratis zijn. Zo kunnen gebruikers een rekening krijgen voor know your customer-verzoeken waaraan financiële instellingen moeten voldoen, als ze een e-mailadres willen aanpassen of als ze een verkeerd blockchainadres opgeven.