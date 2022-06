Steelseries introduceert nieuwe Prime-gamingmuizen

Steelseries kondigt drie nieuwe Prime-gamingmuizen: Prime, Prime+ en Prime Wireless. Dankzij de speciaal ontwikkelde switches moeten de muizen minstens 100 miljoen kliks aankunnen zonder effecten van slijtage te vertonen.

Elk van de muizen bevat Prestige OM-switches. Volgens Steelseries zijn de Prestige OM-switches minder onderhevig aan slijtage omdat ze gebruik maken van een stalen veer die de klik doet registreren en deze groter is in vergelijking met traditionele systemen van andere merken.

De registratie van een klik gebeurt op optische wijze door een infrarood signaal te onderbreken. Dat zorgt er volgens Steelseries voor dat er geen sprake is van debounce tijden. De muis kan volgens de fabrikant minstens 100 miljoen kliks aan. Alle drie de muizen maken gebruik van een optische TrueMove Pro-sensor met een resolutie van 18.000 cpi, een trackingspeed van 450 inches per seconde en kunnen tot 50G acceleratie aan.

De instapversie van de Prime-muizen weegt 69 gram, behoort tot een van de lichtste gamingmuizen op de markt die geen geperforeerde elementen bevat en kost 70 euro. De daaropvolgende Prime+ weegt 71 gram, beschikt over een extra sensor die de lift-off distance vertaalt, heeft rgb-verlichting en uitgebreidere on-board instellingen. De Prime+ komt op 90 euro. De Prime Wireless is de draadloze variant van de Prime+ die 80 gram weegt. Deze muis kan volgens Steelseries 100 uur mee op een enkele lading. De Prime Wireless is via USB-C op te laden en kan na vijftien minuten snelladen opnieuw vijftien uur mee. Deze muis kost 139 euro.

Steelseries kondigde ook de Arctis Prime-gamingheadset aan. Deze hoofdtelefoon beschikt over high fidelity drivers die volgens de fabrikant geluid tot 40.000Hz kunnen weergeven. De headset is gemaakt van aluminium, heeft lederen oorkussens en bi-directionele microfoons die de weergave van spraak in games moeten bevorderen. Deze headset kost 120 euro.