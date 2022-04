Beveiligingsexpert werkt fulltime aan Rust-code in Linux dankzij steun Google

Een ontwikkelaar van de Internet Security Research Group gaat een jaar lang fulltime bezig met Rust for Linux dankzij financiële steun van Google. Het project moet betere geheugenbeveiliging bij de Linux-kernel opleveren.

De ontwikkelaar, Miguel Ojeda, werkte bij ISRG al parttime aan het Prossimo-initiatief voor geheugenbeveiliging van de Linux-kernel, maar doet dit dankzij de steun van Google vanaf april fulltime, zo maken Google en ISRG bekend.

Volgens de initiatiefnemers van het Prossimo-project, heeft Linux te maken met geheugenkwetsbaarheden omdat de kernel in C geschreven is. Ze denken de problemen in de toekomst te kunnen voorkomen door het mogelijk te maken Linux-kernelmodules in Rust te ontwikkelen. Daarvoor haken ze aan bij het Rust for Linux-project.

Ojeda erkent dat het toevoegen van een tweede taal aan de Linux-kernel een beslissing is die zorgvuldig gewogen dient te worden, maar volgens hem brengt Rust voldoende voordelen boven C om dit te doen. Hij publiceerde eerder een RFC voor de implementatie. Linus Torvalds toonde interesse in het project, maar verklaarde tegen ZDNet dat het voornamelijk gedreven leek uit enthousiasme voor Rust, en dat het wachten was op concrete resultaten.

Rust is een door Mozilla ondersteunde programmeertaal die gericht is op prestaties, beveiliging, betrouwbaarheid en productiviteit en die onder andere door Google, Discord en Microsoft ingezet wordt. De Internet Security Research Group is ook de organisatie achter de ssl-certificaten van Let's Encrypt.