Epic Games Store bevat verwijzing naar remaster van Alan Wake

Remedy lijkt aan een remaster van Alan Wake te werken. Code in de Epic Games Store verwijst naar die titel. De game verscheen oorspronkelijk in 2010 voor Windows en de Xbox 360. Mogelijk komt de remaster ook naar PlayStation-consoles.

De verwijzing in de code van de Epic Games Store werd opgemerkt door een redditgebruiker. De downloadwinkel bevat een verwijzing naar een cloudsavefolder met de naam Alan Wake Remastered. Die betreffende map staat in een map getiteld Remedy, dat is de ontwikkelaar van de eerste game.

Remedy heeft een innige band met Epic. Zo kwam Control aanvankelijk exclusief uit in de Epic Games Store, de ontwikkelaar kreeg daar vermoedelijk 9,5 miljoen euro voor. De game werd vorige week ook gratis weggegeven in de downloadwinkel. Als er een remaster van Alan Wake verschijnt, zou dat ook weer een exclusive kunnen worden voor de Epic Games Store.

Ook is het mogelijk dat de remaster voor PlayStation-consoles verschijnt. Alan Wake werd in 2010 alleen uitgebracht voor Windows en de Xbox 360, omdat Microsoft de uitgever was. De rechten van de franchise liggen echter volledig bij Remedy.

In april gingen er geruchten dat Remedy zou werken aan Alan Wake 2. Concrete details daarover kwamen echter niet naar buiten. De komst van een tweede deel zou ook een aanleiding kunnen zijn voor het maken van een remaster, bijvoorbeeld om beide games te bundelen voor de nieuwe consoles.