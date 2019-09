Epic lijkt 9,49 miljoen euro betaald te hebben voor exclusiviteit Control

Het Italiaanse gamebedrijf Digital Bros heeft in de periode voor juni 2019 9,49 miljoen euro van Epic ontvangen voor Control. Het lijkt er daarmee op dat dit het bedrag is dat betaald is voor de exclusieve distributie van de pc-versie in de Epic Games Store.

Digital Bros, moederbedrijf van Control-uitgever 505 Games, noemt het bedrag van 9,49 miljoen euro bij een toelichting op zijn jaarcijfers. Het document is in het Italiaans, een Engelstalige versie is nog niet beschikbaar gemaakt. Het bedrijf spreekt ervan dat 'omzet die is gerealiseerd op de marktplaats van Epic Games betrekking heeft op de inkomsten die afkomstig zijn van de pc-versie van de videogame Control'.

De Windows-versie van Control is exclusief beschikbaar in de Epic Games Store, maar de verkoop begon pas eind augustus. 505 Games nam al wel vanaf maart pre-orders aan, maar het is niet gebruikelijk dat bedrijven die meetellen als omzet. Daarmee lijkt het erop dat Epic ,49 miljoen euro betaald heeft voor de exclusiviteit van Control, concludeert bijvoorbeeld DSO Gaming. Tot nu toe was weinig bekend over de bedragen die Epic neertelt voor exclusiviteit. Zo is niet bekend wat het bedrijf betaalt om Borderlands 3 exclusief te mogen aanbieden.

Overigens staat ook in het document dat er gewerkt wordt aan een mobiele versie van de racesoftware Assetto Corsa. Die zal exclusief beschikbaar komen op Apple Arcade, de gamedienst voor Apple-producten.