Titel Control Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One Ontwikkelaar Remedy Entertainment Uitgever 505 Games Releasedatum 27 augustus 2019

Het is precies een jaar geleden dat Remedy Entertainment voor het eerst iets liet zien van zijn volgende grote project. Die game, die al een tijdje als 'P7' door het leven ging, heeft inmiddels de naam Control gekregen. Hij moet de overtreffende trap worden van de lijn die Remedy met games als Max Payne, Alan Wake en Quantum Break heeft ingezet. Dacht je dat die laatste game vreemd was? Wacht maar tot je Control onder de knoppen hebt gehad.

Waar de voorgaande games van Remedy steeds een mannelijk hoofdpersoon kenden, kiest de Finse studio nu voor Jesse Faden, een volwassen dame die bij de start van de game aan een nieuwe carrière begint. Faden is aangenomen als nieuwe directeur van het zeer geheime Federal Bureau of Control, een wat raadselachtige organisatie die gevestigd is in New York. In Control volg je Jesse tijdens haar start bij het Bureau, ook wel 'The Agency' genoemd.

Je wilt Control

Tijdens de game leer je van alles over de achtergrond van Jesse en van het Bureau. Van beide is de achtergrond mysterieus, zoals gebruikelijk in de recente games van Remedy. In Alan Wake en Quantum Break was het niet anders. In de naam van het agentschap is vooral de term 'Control' interessant. Blijkbaar is er iets dat in de hand gehouden moet worden. Het draait daarbij om vreemde verschijnselen van buitenaardse dan wel bovenmenselijke aard. Het is vooral het vreemde gedrag van sommige voorwerpen dat opvalt. Het wordt samengevat onder de term 'Altered Items' of 'Altered World Events'.