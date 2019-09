Remedy brengt update voor Control uit die framerate op PS4 moet verbeteren

Remedy heeft een update uitgebracht voor het in augustus uitgebrachte spel Control die het probleem van de framedrops moet verbeteren. Deze update is vooralsnog alleen beschikbaar voor de PlayStation 4.

Remedy zegt dat met de update onder meer de algemene framerateprestaties zijn verbeterd door 'optimalisaties door te voeren bij verschillende systemen en content'. Dat betekent wellicht dat in het spel bepaalde elementen licht zijn aangepast ten faveure van de prestaties.

Control heeft overwegend zeer positieve recensies gekregen, waarbij het spel van Remedy onder meer is geprezen om zijn overtuigende verhaalvertelling, al hadden veel spelers op alle platforms last van framedrops. Dat probleem moet nu op de PS4 een stuk minder groot zijn, wat verschillende spelers ook lijken te bevestigen. Remedy zegt dat de overige spelers niet lang meer hoeven te wachten; de update om deze problemen in te dammen komt 'heel snel' ook naar de Xbox One en pc.

In de patchnotes staat verder dat er bugs en crashes zijn opgelost die aan missies, gevechten en de algehele gameplay waren gerelateerd. Daarnaast zegt Remedy dat het de stabiliteit van Control op alle platforms heeft verbeterd en dat er bijvoorbeeld diverse issues zijn weggewerkt waardoor spelers met de pc-launcher crashes konden ervaren die aan DirectX 11 of 12 werden toegeschreven.