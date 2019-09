Nederlands luchtvaartinstituut test waterstofdrone

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum heeft op een afgesloten terrein in de Noordoostpolder eerste testvluchten met een waterstofdrone uitgevoerd. Na volgende testen deelt het instituut zijn bevinden met andere partijen om emissievrije luchtvaart te stimuleren.

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum vloog met de waterstofdrone bij het terrein van het Netherlands RPAS Test Centre in Marknesse. Het gaat om een drone met brandstofcel waar de onderzoekers een hogedruktank van twee liter gevuld met waterstofgas op hebben bevestigd. De drone heeft een vermogen van 2kW, weegt acht kilogram en heeft zes propellers. Een back-up-accu is aanwezig om bij te springen bij vermogensverlies. Het centrum werkt aan een versie met vermogen van 15kW.

Het doel is om testwerk te verrichten voor het uiteindelijke streven naar emissievrije luchtvaart. Daarnaast bieden waterstoftanks de mogelijkheid langer te vliegen dan met accu's mogelijk is. Het NLR gaat meer testen draaien en wil de uitkomsten daarvan delen met andere partijen. Het instituut noemt onder andere de Marine, die ook een waterstofdrone voor vluchten boven zee zou ontwikkelen.

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum kent zijn oorsprong in 1937 en is een onafhankelijk instituut voor luchtvaart- en ruimtevaartonderzoek in Nederland. NLR heeft eind 2015 het Netherlands RPAS Test Centre opgericht met een eigen afgesloten luchtruim in Marknesse waar prototypes van drones mogen vliegen die nog niet aan alle eisen voldoen.