Delftse onderzoekers helpen moleculaire brug voor nano-elektronica te bouwen

Met hulp van een team van de TU Delft hebben onderzoekers een moleculaire brug gebouwd die kan helpen om op nanoschaal elektronische circuits te ontwikkelen. De brug blijft bij kamertemperatuur mechanisch en elektronisch stabiel.

Om op termijn bruikbare nano-elektronica te kunnen maken, werken onderzoekers van verschillende instituten eraan om op moleculair niveau elementen te maken die te combineren zijn met grafeenelektroden. Om de stroom te kunnen controleren zochten ze naar een verbinding tussen twee grafeenelektroden die de elektronen efficiënt kan transporteren. De elektronische eigenschappen van die verbinding moeten stabiel zijn, hij moet reproduceerbaar zijn en hij moet het liefst kunnen werken op kamertemperatuur.

De moleculaire brug die de onderzoekers gemaakt hebben bestaat uit drie onderdelen: een silaangroep, een kopgroep en een isolerende alkaanketen. De taak van de silaangroep is om de moleculen mechanisch te laten hechten aan het siliciumoxidesubstraat, beschrijft de TU Delft. De taak van de kopgroep is het vormen van een pad voor de elektronen die zich tussen de twee grafeenelektroden bewegen. De alkaanketen, tenslotte, isoleert de hechting en de kopgroep elektronisch van elkaar.

De onderzoekers konden aantonen dat de elektronische eigenschappen van de brugconstructie stabiel zijn, bij temperaturen van 20 graden boven het absolute nulpunt tot kamertemperatuur. Verder onderzoek kan van het controleerbaar geleidende element een goede kandidaat maken voor integratie in nano-elektronische systemen.

De onderzoekers publiceerden hun bevindingen onder de titel Robust graphene-based molecular devices in Nature Nanotechnology. Het onderzoek omvatte een samenwerking tussen het Transport at Nanoscale Interfaces-lab van het Zwitserse Empa's, de universiteiten van Bazel en Bern, het Zwitserse nanowetenschapsinstituut, de Technische Universiteit Delft, de Lancaster University en de Universiteit van Warwick in het Verenigd Koninkrijk en de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem.