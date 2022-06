Alan Wake, Control en aankomende game zitten in 'Remedy Connected Universe'

Control en Alan Wake, beide games van Finse gameontwikkelaar Remedy, bevinden zich in hetzelfde fictieve universum, wat ook tot uiting komt in de aankomende dlc voor Control. Daarnaast is de studio aan het werk aan zijn volgende game, die in hetzelfde universum zit.

Van de week maakte Remedy in de PlayStation State of Play-presentatie bekend dat de volgende Control-dlc, genaamd AWE , op 27 augustus uitkomt. De trailer is, net als heel Control, cryptisch, maar het lijkt erop dat zowel Alan Wake en het plaatsje Bright Falls voor het eerst sinds de originele game uit 2010 een verschijning maken. Oplettende fans vermoedden dit al.

In een blogpost, een dag later, maakt Remedy-voorman Sam Lake bekend dat Alan Wake en Control niet alleen een universum delen, maar dat hun volgende game ook in dat universum zit. Wat de mate van 'kruisbestuiving' tussen deze en de andere games dan wordt, is nog niet duidelijk.

Op 13 augustus, twee weken voordat de nieuwe Control-dlc uitkomt, toont Remedy de eerste gameplaybeelden van de dlc. Dat gebeurt via Remedy's Twitch-kanaal. De dlc komt op 27 augustus gelijktijdig naar PS4, Xbox One en PC. Control komt overigens ook in upgraded-vorm naar de volgende generatie consoles.

Trailer was onderdeel van PlayStation State of Play, 6 augustus 2020