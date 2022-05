'FTC beslist binnenkort over beginnen antitrustzaak tegen Facebook'

De Amerikaanse Federal Trade Commission zou binnenkort een besluit nemen over het vervolgen van Facebook vanwege het overtreden van de antitrustwetgeving. Er is vooronderzoek gedaan, maar de commissieleden moeten nog stemmen.

Dat stelt The New York Times op basis van twee niet nader gespecificeerde bronnen die bekend zijn met de gesprekken. De commissie zou op donderdag bijeengekomen zijn om de opties te bespreken. Om een besluit te kunnen nemen, zijn in de afgelopen tijd drie rapporten opgesteld over Facebook, aldus The New York Times. Die rapporten gaan over de vermeende overtredingen van Facebook, de financiële situatie van het bedrijf, en de risico's om een juridisch traject in te gaan.

Op basis van de vergaarde informatie moeten de commissieleden van de FTC een besluit nemen of Facebook wordt vervolgd vanwege het misbruiken van zijn marktpositie. Daar komt binnenkort een stemming over, maar het is dus nog niet duidelijk welk besluit er genomen gaat worden.

Facebook zou niet het eerste grote techbedrijf zijn dat op de korrel wordt genomen door de Amerikaanse autoriteiten. In de afgelopen jaren zijn verscheidene onderzoeken gedaan naar techbedrijven en hun macht, en onlangs klaagde het Amerikaanse Ministerie van Justitie Google aan wegens vermeend misbruik van zijn marktpositie. Overigens kreeg Facebook ook al eerder met de FTC te maken, nadat het bedrijf beschuldigd werd van privacyschendingen.