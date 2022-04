Respawn Entertainment spreekt in vacature van volledig nieuwe game

Respawn Entertainment, de ontwikkelaar van Apex Legends, Titanfall en Jedi: Fallen Order, werkt aan een 'volledig nieuwe ip', dus geen vervolg op een van hun eerdere games of op een game van een andere studio. Daar verwijst het naar in een vacature.

De studio zoekt naar een software-ontwikkelaar die 'nieuwe, praktische technologieën ontwikkelt die voor eeuwig op avontuur gaan mogelijk maken'. De beschrijving van dat aspect van de nieuwe game betekent wellicht dat het om een openwereldgame gaat, waarbij een deel van de quests en andere activiteiten gegenereerd worden en daarmee uit een enigszins onuitputtelijke bron komen. De formulering is echter ook weer zo breed dat deze zin kan verwijzen naar andere zaken. Het team dat aan de nieuwe game werkt, is nog klein en wordt nog verder gevormd.

Respawn Entertainment begon als een afsplitsing van Infinity Ward, dat zelf weer een afsplitsing was van de makers van Medal of Honor: Allied Assault. Hun debuutgame was Titanfall in 2014, gevolgd door Titanfall 2 en Apex Legends, dat ook in het Titanfall-universum zit. Star Wars Jedi: Fallen Order volgde in 2019. Respawn is gevestigd in Californië.