Medal of Honor: Above and Beyond is een game. Die zag je niet aankomen, hè? De reden dat we deze open deur toch even intrappen, is dat we je vragen om dat heel even te vergeten. Dit VR-spel, gebouwd op het fundament van de ooit zeer succesvolle Tweede Wereldoorlog-shooterreeks, is op zijn eigen manier namelijk een monument. De game bevat niet alleen missies die zijn gebaseerd op vertellingen van veteranen en hun nabestaanden, maar biedt ook de Gallery die zoveel jaar geleden ook in de games zat. In deze galerij zie je filmpjes van veteranen die vertellen over de oorlog. De fragmenten nemen je mee naar plaatsen waar werd gevochten en dankzij virtual reality sta je er zelf midden in. Voor Nederlanders en Belgen zal dat allicht minder speciaal zijn, want voor ons zijn regio's en locaties als Normandië, de Ardennen en Berlijn relatief dichtbij. Veel niet-Europeanen, en denk daarbij vooral ook aan nabestaanden van Amerikaanse en Canadese veteranen, zullen nooit in de gelegenheid zijn zelf op die plekken te staan. Alleen dat aspect maakt Medal of Honor: Above and Beyond al zoveel meer dan simpelweg een game.

Gelukkig maar, want die game is best matig. Althans, dat is misschien wel een erg streng oordeel, voor een game die absoluut leuke momenten in een onderhoudende singleplayer biedt en bij vlagen vermakelijk is in de multiplayer. De overheersende gedachte is echter dat Medal of Honor: Above and Beyond een game is met een goed idee dat mede door de beperkingen van virtual reality niet optimaal is uitgewerkt. Dat merk je bijvoorbeeld aan het algehele grafische niveau. Voor een moderne game is Medal of Honor ouderwets, lelijk en ongedetailleerd. Voor een VR-game ligt dat natuurlijk wel iets anders, maar de game haalt het niet bij het grafische niveau van bijvoorbeeld Half-Life: Alyx. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er in dit subgenre weinig concurrentie van andere grote games is. Mede daardoor komt Medal of Honor er vrij goed vanaf. Of, positiever gezegd: als alleen Alyx het duidelijk beter doet, kan Medal of Honor nooit heel slecht zijn.

Toch is er een reden waarom we dit onderwerp aanhalen. De beelden die je voor je neus hebt en de geluiden die je hoort, zijn sfeerbepalend, ook bij een VR-game. Medal of Honor speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Je bevindt je dus in oorlogsgebied. Dat betekent dat je, zeker in heftige gevechten, overweldigd zou moeten worden door een orkaan van geluid. Hedendaagse non-VR-games kunnen dat bieden. Een moderne VR-game? Wellicht, maar hoe dan ook laat Medal of Honor het hier liggen. Dat is het best te merken in de meest iconische scène van de singleplayercampagne. We hebben de landing op de stranden van Normandië vaker in games gezien en ook in Medal of Honor: Above and Beyond stap je met je virtuele laarzen op Omaha Beach. De game leidt dat in met een leuke missie waarbij de speler en zijn kompanen als verstekelingen meegaan op een schip richting Frankrijk, maar schakelt dan over naar de bekende beelden van soldaten die in landingsvaartuigen naar het strand varen terwijl ze onder vuur worden genomen middels artillerie en machinegeweren.

Een belangrijk probleem is dat dit geen moment spannend is. Er zijn te weinig soldaten op het strand, er wordt te weinig geschoten en het geluid is op geen enkel moment overweldigend. Een van de meest heroïsche scènes die je maar kunt bedenken in een Tweede Wereldoorlog-game voelt daardoor aan als een zorgeloze strandwandeling. Er worden wel soldaten om je heen neergeschoten, maar zelf ben je tamelijk veilig. Zolang je niet stilstaat en gewoon het pad aanhoudt dat de game voorschotelt, overleef je deze missie die zoveel soldaten het leven heeft gekost toen ze destijds in de eerste golf het strand op moesten.