Medal of Honor-game voor Oculus-headsets verschijnt dit najaar

Medal of Honor: Above and Beyond, een vr-game die exclusief voor Oculus-headsets wordt ontwikkeld, komt uit tijdens de feestdagen dit najaar. Het spel wordt gemaakt door Respawn Entertainment. Een nieuwe trailer geeft details over de singleplayercampagne.

De nieuwe trailer laat zien dat de game zowel draait om actie als om het verhaal. Oculus geeft op zijn blog details over de singleplayercampagne. Spelers nemen daarin de rol aan van een agent van het Amerikaanse Office of Strategic Services. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog een inlichtingendienst. Spelers moeten in die rol onder andere samenwerken met het Franse verzet om operaties van de nazi's te saboteren.

Peter Hirschmann, de producent van de eerste Medal of Honor-game, die in 1999 verscheen, is als regisseur betrokken bij het vr-project. De game bevat ook interviews met veteranen en overlevers van de Tweede Wereldoorlog, wat moet bijdragen aan het realisme. Het spel krijgt ook een multiplayermodus, maar daarover zijn geen details bekendgemaakt.

Medal of Honor: Above and Beyond wordt exclusief ontwikkeld voor Oculus-pc-headsets. De game is speelbaar met de Rift en ook met de Quest, maar met laatstgenoemde kan dat alleen als de headset gekoppeld is aan een pc.

De game komt iets later uit dan aanvankelijk was gepland. In september vorig jaar zei Oculus nog dat het spel in de zomer zou verschijnen. Nu zeggen de makers dat het spel tijdens de feestdagen uitkomt, wat duidt op een release rond eind november. Dat Respawn in opdracht van Oculus aan een vr-shooter in de Medal of Honor-serie werkt, is al sinds 2017 bekend.