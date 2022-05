Facebook en Respawn Entertainment winnen eerste Oscar met documentaire Colette

Facebook's Oculus Studios en EA's Respawn Entertainment hebben samen een Oscar gewonnen voor de korte documentaire Colette. Het is de eerste Oscar gewonnen voor een project uit de gamesindustrie.

De 25 minuten durende documentaire Colette gaat over de voormalig Franse verzetsstrijder Colette Marin-Catherine als ze voor het eerst in 74 jaar naar Duitsland reist. De documentaire werd ontwikkeld voor de vr-game Medal of Honor: Above and Beyond van Oculus Studios en Respawn, maar is ook als losstaande documentaire te zien via The Guardian.

Colette wordt in de documentaire bijgestaan door geschiedenisstudent Lucie Fouble, die de verzetsstrijder overtuigt om het concentratiekamp Mittelbau-Dora te bezoeken waar de nazi's haar broer hebben vermoord. In de documentaire deelt Marin-Catherine haar verhaal met foto's uit het verleden.

In Medal of Honor: Above and Beyond zitten verschillende korte documentaires zoals Colette, die afgewisseld worden met gameplay waarin de speler de rol van een geallieerde geheim agent inneemt met als doel om de nazi-oorlogsmachine te infiltreren.

De korte documentaire werd geregisseerd door Anthony Giacchino, Peter Hirschmann van Respawn was de executive producer, die bij EA als VP of Product Development betrokken was bij de ontwikkeling van verschillende Star Wars- en Indiana Jones-games, waaronder The Force Unleashed en de LEGO-games, en als producer van de oorspronkelijke Medal of Honor-game uit 1999.