Controversiële shooter Six Days in Fallujah wordt na 12 jaar toch uitgebracht

Six Days in Fallujah komt twaalf jaar na de eerste aankondiging dit jaar naar consoles en pc. De shooter werd in 2009 aangekondigd, maar werd kort daarna door uitgever Konami gedumpt. De third-person shooter werd bekritiseerd vanwege het realistisch weergeven van de oorlog in Irak.

Ontwikkelaar Highwire Games zegt het ontwikkelen van het spel te hebben opgepakt en er een fps van te hebben gemaakt. De ontwikkelaar zegt de afgelopen drie jaar de game te hebben ontwikkeld en gebruikt daar 'unieke technologieën en game mechanics' voor. Six Days in Fallujah moet volgens Highwire Games de 'meest authentieke militaire shooter' ooit worden.

In het spel staat de Tweede Slag om Fallujah centraal, die in 2004 begon toen Al Qaida de stad innam. Volgens de ontwikkelaar was die slag het moeilijkste conflict voor Westerse strijdmachten sinds 1968. Het spel werkt samen met veteranen die bij de slag en de grotere oorlog betrokken waren. Een van die veteranen zegt dat hij hoopt dat spelers door de game beter begrijpen hoe oorlog in de werkelijkheid is. Meer dan honderd soldaten en Irakese burgers hebben hun verhalen, foto's en video's met de ontwikkelaar gedeeld. Het spel wordt een mix van gameplay en documentaire-achtige interviews.

Het spel werd in 2009 voor het eerst aangekondigd, toen was Atomic Games nog de ontwikkelaar. In het oorspronkelijke spel zouden spelers tactieken gebruiken zoals de Amerikaanse soldaten in Irak gebruikten. Militairen kozen er volgens Atomic Games niet altijd voor om een huis binnen te vallen, maar gebruikten ook bulldozers of bommen van vliegtuigen om huizen kapot te maken. Toen zei de ontwikkelaar nog dat het spel in 2010 uit zou komen voor pc, Xbox 360 en PlayStation 3.

Kort daarna maakte uitgever Konami echter bekend het spel niet langer te willen publiceren vanwege de reacties op het spel. Vooral uit de Verenigde Staten kwam kritiek op de realisme in het spel, onder meer vanwege de eerder genoemde voorbeelden waarbij militairen ervoor kozen om huizen kapot te maken. Atomic Games ging in 2011 failliet zonder het spel ooit te hebben uitgebracht.

De nieuwe uitgever van het spel, Victura, is in 2016 opgericht door voormalige Atomic Games-ceo Peter Tamte. De uitgever werd opgericht met het idee Six Days in Fallujah weer te kunnen uitbrengen, 'samen met andere spellen gebaseerd op echte verhalen'. Ontwikkelaar Highwire Games heeft 'veel' ex-Bungie-werknemers die aan de originele Halo- en Destiny-spellen hebben gewerkt. Wanneer in 2021 en voor welke consoles Six Days in Fallujah uit moet komen, is niet bekend.