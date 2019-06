Apex Legends krijgt op 2 juli nieuwe Legend, wapen en Ranked Mode

Respawn heeft tijdens E3 informatie gegeven over seizoen twee van Apex Legends, inclusief een nieuw wapen en een nieuwe Legend. Daarnaast krijgt het spel met ingang van het tweede seizoen ook een ranked mode, bestaande uit zes rangen. Seizoen 2 start op 2 juli.

Overr de nieuwe Legend was al het een en ander ontdekt, maar nu zijn de details officieel. De Legend, genaamd Wattson, is een blonde dame die Frans en Engels spreekt. Haar ontwerp draait om elektriciteit: ze heeft de technologie achter de ring uitgevonden, haar tactical ability behelst het neerzetten van hekken in de vorm van krachtvelden en haar ultimate is de Interception Pylon, een robot die granaten en raketten uit de lucht schiet, schilden van nabije bondgenoten oplaadt en de tactical van Wattson sneller doet opladen. Respawn wil tactisch diepgaandere gameplay bezorgen met de nieuwe Legend.

Introductie Wattson

Het nieuwe wapen is de L-Star, eveneens een wapen waarover het een en ander al bekend leek te zijn. Het is een care package wapen, dat dus niet zomaar in het wild gevonden kan worden. Net als de andere twee van dit soort wapens is de munitie eindig en kan er ook niet meer van gevonden worden. De L-Star is een experimenteel machinegeweer met een groot magazijn, maar hij man ook oververhitten als hij te lang gevuurd wordt. Verder kunnen er ook deuren mee open geschoten worden, wat geen enkel ander vuurwapen kan. Het wapen zat ook in Titanfall 2.

Onthulling L-Star

De Ranked Mode gaat per seizoen en hoe hoger spelers eindigen, hoe beter de beloningen die ze krijgen. Los van de Elite Queue is het voor het eerst dat er iets van ranglijsten een rol spelen bij Apex Legends. Normaal gesproken worden spelers zonder onderscheid in lobby's van 60 spelers gezet. Wie straks aan Ranked Mode doet, moet door zes niveau's heen, van brons tot Apex Predator. Respawn tekent wel aan dat door de rankings de matchmaking wat langer kan duren.

De beloningen in seizoen twee zullen ditmaal niet gebaseerd zijn op xp en levels, maar wekelijkse en dagelijkse challenges. Verder vertelt Respawn dat er twee nieuwe hop-ups, speciale upgrades voor wapens, bijkomen en dat ook het speelveld veranderingen zal ondergaan, een zogenaamd map event. "Hou je ogen de komende maand open, kijk waar je achter kan komen", vertelt Drew McCoy van Respawn. Daarmee lijkt hij te doelen op easter eggs die aankomende veranderingen aan het level signaleren. Daar wordt ook wat van getoond in de laatste frames van de trailer voor Season 2: Battle Charge.

Trailer seizoen 2