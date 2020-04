Rocket Lab vangt Electron-trap op met helikopter tijdens test

Het Amerikaanse Rocket Lab heeft voor het eerst een deel van een raket uit de lucht opgevangen met een helikopter. Het bedrijf zet daarmee een belangrijke eerste stap richting het herbruikbaar maken van zijn eigen Electron-raket.

De test vond al begin maart plaats, maar Rocket Lab maakt de resultaten daarvan nu pas bekend. Tijdens de test werd een eerste trap van de Electron-raket uit een helikopter boven de oceaan geworpen. De trap viel aan een parachute naar beneden, en werd door een tweede helikopter opgevangen. Dat gebeurde in de Stille Oceaan bij Nieuw-Zeeland, van waaruit het bedrijf opereert. De trap werd opgevangen op een hoogte van 1,5 kilometer.

Rocket Lab is een van de bedrijven die wil proberen zijn raketten herbruikbaar te maken. De raketten van het bedrijf moeten niet landen zoals onder andere SpaceX en Blue Origin dat willen doen, maar worden opgevangen tijdens de terugkeer naar aarde. In eerdere testen van het bedrijf in december en januari wist het bedrijf de raket al wel in de lucht bij te sturen. In een van die testen wist het bedrijf de rakettrap 180 graden te draaien, en succesvol af te remmen naar slechts 900 kilometer per uur voordat de trap in zee viel. Als volgende stap wil het bedrijf een volledige eerste trap opnieuw gebruiken na een lancering voor een tweede lancering. Die trap wordt dan nog niet opgevangen, maar moet met een parachute terugkomen en in de oceaan vallen. Die test staat gepland voor eind dit jaar.