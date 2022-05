Rocket Lab vangt raket met helikopter uit de lucht na succesvolle lancering

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Rocket Lab heeft voor het eerst een gelanceerde raket bij terugkomst opgevangen met een helikopter. Het bedrijf wil de booster zo veilig terughalen naar de aarde om hem te kunnen hergebruiken. Na de vangst viel de raket alsnog in zee.

Rocket Lab lanceerde op maandagavond een Electron-raket vanaf zijn eigen lanceerbasis in Nieuw-Zeeland. De raket bracht 34 kleine satellieten succesvol in een baan om de aarde. Rocket Lab heeft al vaker succesvolle Electron-missies uitgevoerd, maar bij deze missie behaalde het bedrijf voor het eerst een klein succes in het terughalen van de eerste trap van de raket. In tegenstelling tot SpaceX wil Rocket Lab de booster niet zelf laten landen, maar hem opvangen met een helikopter. Dat is nu voor het eerst tijdens een operationele vlucht gelukt, maar wel tijdelijk.

De booster viel na het ontsteken van de tweede trap terug naar aarde aan een parachute. Vervolgens probeerde een piloot in een Sikorsky S-92-helikopter met daaronder een haak aan een kabel die parachute tijdens de vlucht te onderscheppen. Dat lukte zo'n 15 minuten na de lancering, zoals op de webcast na 52 minuten te zien is. Kort daarna valt het beeld uit. Later zei het bedrijf dat de piloot de raket alsnog zelf had losgekoppeld. Dat deed hij omdat de raket anders aanvoelde dan gedacht. De piloot besloot de raket alsnog in zee te laten vallen, zodat die met een boot kon worden opgehaald.

De missie was daarmee slechts gedeeltelijk een succes, maar desondanks een belangrijke mijlpaal voor Rocket Lab. Het bedrijf maakte in 2019 al bekend dat het de booster met een helikopter zou willen opvangen, maar tot nu toe liet het de raketten alleen nog terugvallen in zee. Wel lukte het Rocket Lab in 2020 om tijdens een test een raket op te vangen. Dat gebeurde alleen niet na een lancering, maar nadat een andere helikopter de booster liet vallen. Rocket Lab hoopt de Electron-raket die het nu heeft gebruikt, aan het eind van dit jaar opnieuw te kunnen inzetten. Het doel is om, net als SpaceX, een raket te maken die niet door zout zeewater wordt aangetast en die meer dan eens herbruikt kan worden om zo de kosten te drukken.