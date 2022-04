Bèta van Rufus kan Windows 11 op niet-compatibele systemen installeren

Met versie 3.16 van het Windows-programma Rufus kunnen gebruikers Windows 11 installeren op systemen die niet officieel ondersteund worden door het besturingssysteem. De 3.16-build bevindt zich momenteel nog in bèta.

Versie 3.16 van Rufus geeft gebruikers de mogelijkheid om Windows 11 via een bootable usb-drive te installeren en daarbij een 'extended' installatie te doorlopen. De ontwikkelaars verduidelijken dat hierbij de TPM-, Secure Boot- en ram-vereisten uitgeschakeld worden. Op deze wijze kunnen gebruikers dus de vereisten omzeilen en Windows 11 op een niet ondersteund systeem zetten via een startende usb-stick met het OS. Rufus is een populaire tool om zelfstartende usb-sticks te maken en zo een besturingssysteem te kunnen installeren, maar er zijn veel meer programma's die dit kunnen.

Microsoft publiceerde vorige week zelf al een methode om de TPM 2.0-systeemeis te omzeilen, zodat niet-compatibele systemen het besturingssysteem alsnog konden krijgen. Daarvoor moesten gebruikers een registersleutel aanmaken. Volgens Microsoft is het omzeilen van de eisen echter niet aan te raden, omdat compatibiliteitsproblemen kunnen leiden tot 'schade aan de pc'. Niet-ondersteunde apparaten lopen kans na installatie geen updates meer te krijgen, zelfs geen beveiligingsupdates. Met de PC Health Check-app van Microsoft kunnen Windows-gebruikers zien of hun computer officieel compatibel is met het nieuwe besturingssysteem.