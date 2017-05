Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 9 mei 2017 10:48, 29 reacties • Feedback

Google heeft een ernstige kwetsbaarheid aangetroffen in de engine voor de beveiligingsproducten in Windows, zoals Defender. Via het lek is op afstand code uit te voeren op systemen. Microsoft heeft een update uitgebracht voor de Malware Protection Engine.

Volgens Microsoft verhelpt de update kwetsbaarheid cve-2017-0290 in de Malware Protection Engine waarmee een aanvaller willekeurig code uit kon voeren met LocalSystem-accountrechten, waarmee een systeem volledig over kan worden genomen. Het lek is aangetroffen door Google Project Zero, dat beveiligingsexperts inzet om zero-day-kwetsbaarheden te vinden.

Tavis Ormandy van het project meldt dat kwetsbaarheden in de engine, de MsMpEng, onder de ernstigste kwetsbaarheden vallen die mogelijk zijn in Windows, vanwege de verhoogde rechten, de toegankelijkheid en de alomtegenwoordigheid van de service. De engine is de basis voor Defender, Security Essentials en Endpoint Protection. Het lek betreft dan ook Windows 8, 8.1, 10, Windows Server 2012 en Windows Server 2016.

MsMpEng draait zonder sandboxing en is op afstand te benaderen zonder authenticatie via verschillende Windows-services zoals Exchange en IIS. Om precies te zijn gaat het bij de kwetsbaarheid om een validatiefout van een component van mpengine, dat op zijn beurt het centrale onderdeel van de MsMpEng is. Dat onderdeel, met de naam Nscript, is een JavaScript-interpreter die Microsoft standaard bij elke Windows-versie gebruikt voor het evalueren van verdachte code.

Ormandy meldde afgelopen weekend al via Twitter dat hij samen met Natalie Silvanovich van Project Zero een 'crazy bad' lek in Windows had aangetroffen. Zonder al teveel op de details in te gaan liet hij al weten dat aanvallen werken bij standaard geïnstalleerde Windows-systemen die niet op hetzelfde lokale netwerk hoeven te zitten. Bovendien zijn aanvallen met worm-malware uit voeren, gaf hij aan. Na publicatie van de details gaf hij Microsoft complimenten voor de snelle reactie.

Windows-gebruikers zouden in principe niets hoeven te doen voor de update, maar Microsoft raadt aan te verifiëren dat de Microsoft Malware Protection Engine is bijgewerkt naar versie 1.1.10701.0 of later. Als dat niet het geval is moeten gebruikers de update alsnog handmatig doorvoeren.