ZTE introduceert AX3000 Pro-Wi-Fi 6-router voor 100 euro

ZTE heeft met de AX3000 Pro een nieuwe Wi-Fi 6-router geïntroduceerd. De router heeft een maximale snelheid van 3000Mbit/s en heeft vier externe antennes. De AX3000 Pro is vanaf dinsdag verkrijgbaar voor 100 euro.

De router krijgt een dualcore-Qualcomm-cpu en een netwerkprocessor met twaalf threads. Het geheugen is 512MB en er is een 256MB-rom. De AX3000 Pro ondersteunt maximaal 256 apparaten tegelijk en de pieksnelheid is 3000Mbit/s. Dit is volgens ZTE 166 procent sneller dan de Wi-Fi 6-AX1800-router en 250 procent sneller dan de Wi-Fi 5-AC1200-router. De nieuwe router heeft verder een externe 7dBi-antenne.

Het apparaat ondersteunt Easy Mesh, waardoor een meshnetwerk eenvoudig op te zetten is, en de router heeft een NFC-chip om makkelijker verbinding te kunnen maken met Android-telefoons. Gebruikers kunnen het netwerk beheren met de ZTELink-app. De ZTE AX3000 Pro komt naar zowel Nederland als België.