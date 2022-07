Samengevat De Dream Router is niet goedkoop, maar biedt veel mogelijkheden. Met meer UniFi-apparaten blijkt de meerwaarde van deze router. Naast een router is dit een netwerkcontroller en netwerkvideorecorder. Daarnaast kun je UniFi-telefoons en gebouwbeveiligingsapparatuur beheren vanuit de software op deze router: UniFi OS. UniFi OS is mooi ontworpen, geeft uitgebreide statistieken en een goed overzicht van wat er gaande is in het netwerk en met de aangesloten apparatuur. De opties om het netwerk in te stellen en de gebruikers in het gareel te houden, zijn talloos en je loopt niet snel tegen limieten aan. De interne componenten zijn goed gekozen op de 2,4GHz-radiochipset na, die enkel Wi-Fi 4 ondersteunt. Door die verouderde wifistandaard blijven de prestaties op deze band flink achter ten opzichte van Wi-Fi 6-routers. De firmware is op het moment van testen niet zonder problemen; de hoogst geadverteerde bandbreedte wordt niet gehaald en ook op lagere bandbreedten is de draadloze doorvoersnelheid slechter dan bij goedkopere concurrenten. Er is dus werk aan de winkel voor Ubiquiti, want die problemen moeten echt worden opgelost voordat we deze router kunnen aanraden. Pluspunten Zeer uitgebreid management

Goed wifibereik

Prachtig ontworpen interface Minpunten Trage 2,4GHz-band (Wi-Fi 4)

Gaat matig om met interferentie

Bugs in de firmware Getest Ubiquiti UniFi Dream Router Prijs bij publicatie: € 299,- Vanaf € 290,- Vergelijk prijzen

We zijn inmiddels op stoom met onze nieuwe wifitestprocedure. We hebben tot nu toe twee round-ups gepresenteerd, waarin we al veel populaire merken hebben behandeld. Toch ontbrak er nog een gevestigde naam, die vaak naar voren komt als iemand zijn wifiproblemen bespreekbaar maakt: "Je moet UniFi-spullen aanschaffen."

De UniFi-lijn van Ubiquiti is van oudsher meer gericht op zakelijk gebruik door kleine en middelgrote ondernemingen. Toch zie je de producten in steeds meer huishoudens verschijnen, waarschijnlijk door de reputatie dat ze uitgebreid instelbaar zijn, dat ze een goede bouwkwaliteit hebben en dat de meshfunctionaliteit van de accesspoints goed in orde is.

Tot nu toe was de UniFi-lijn vrij modulair opgezet, zonder veel all-in-oneproducten. Om een netwerk op te bouwen dat exclusief uit UniFi-apparatuur bestaat, kocht je de bedrade router, switches en accesspoints allemaal apart. De Dream Router is daarom een wat vreemde eend in de bijt met zijn vele functies. Het is een netwerkcontroller, nvr , router, PoE -switch en accesspoint in één.

Op de Pricewatch-pagina van de Dream Router is nog iets vreemds aan de router te zien: het prijsverloop. De Dream Router is eind vorig jaar geïntroduceerd, maar werd tot enkele maanden terug enkel als previewproduct verkocht aan geregistreerde Ubiquiti-leden. Daarbij was de prijs uitzonderlijk laag: 90 euro, waarvoor je normaal gesproken enkel een basisaccesspoint uit de UniFi-lijn kunt aanschaffen.

Inmiddels is de prijs stevig gestegen, naar 299 euro, wat voor dit product in de UniFi lijn nog steeds niet duurbetaald is. Als je de functionaliteit van dit apparaat in losse UniFi-producten wilt aanschaffen, ben je meer dan die 299 euro kwijt. Tijd om de Dream Router eens goed aan de tand te voelen en te kijken of hij de reputatie van UniFi in de praktijk hoog weet te houden.