Hoe werkt wifi?

Binnenkort gaat Tweakers voor het eerst wifirouters testen, apparaten die bij vrijwel iedereen in huis staan, maar waaraan we nog nooit uitgebreid aandacht hebben besteed. Je router is vaak gecombineerd met de modem van de internetprovider, maar je kunt ook een losse wifirouter hebben aangeschaft of wie weet, heb je wel een meshset staan of een los accesspoint hangen. Wat voor opstelling je ook hebt, dit zijn de apparaten die zorgen voor de onmisbare koppeling met internet via wifi.

De vier letters 'wifi' laten het zo eenvoudig klinken en in de praktijk is het dat vaak ook. 'Wat is je wificode?' is een veelgehoorde vraag als mensen voor het eerst bij je thuis komen. Je geeft de toegangscode en in een mum van tijd zijn je gasten verbonden en kunnen ze je om de oren slaan met kattenfilmpjes en YouTube-clips.

Afbeelding: Getty images / Andriy Onufriyenko

Het wifiverhaal wordt minder eenvoudig als je niet een, maar twintig gasten hebt, die allemaal van je draadloze internetverbinding gebruik willen maken. Of als je in een appartement woont met aan alle kanten buren die ook een wifinetwerk hebben. Of als je nieuwbouwhuis muren van gewapend beton heeft, waardoor je alleen direct naast de meterkast bereik hebt. Of als je een magnetron naast je router hebt gezet. In dat laatste geval zou ik je trouwens adviseren een betere plek voor een van de twee te zoeken. Iedereen heeft, kortom, met wifi te maken, maar voor veel mensen zal de technische werking onbekend terrein zijn.

Voordat we reviews over routers publiceren, leek het ons daarom een goed idee om in grote lijnen uit te leggen hoe wifi werkt. We gaan in dit artikel dan ook niet in op de werking van de router zelf, maar kijken echt naar de techniek achter wifi. Hoe werkt het? Wat is het verschil tussen Wi-Fi 6 en Wi-Fi 5? Wat zijn mu-mimo en ofdma? En waarom haal je niet die 1800Mbit/s die op de doos van je nieuwe router staat? Dat en meer lees je in dit artikel.