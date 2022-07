In juni 2021 keurde de Europese Commissie het gebruik van de 6GHz-frequentieband voor Wi-Fi 6E goed en in december van datzelfde jaar volgde de Nederlandse overheid. Het was vanaf dat moment eindelijk mogelijk om de technologie Wi-Fi 6 ten volle te benutten. De eerste Wi-Fi 6E-apparatuur ligt echter nog geen paar maanden in de winkel of bedrijven kondigen al Wi-Fi 7-apparatuur aan. Wat is Wi-Fi 7, hoeveel beter is het dan Wi-Fi 6 en wanneer kun je het kopen? De antwoorden vind je in dit artikel.

De eerste aankondiging van Wi-Fi 7-apparatuur vond plaats tijdens het Mobile World Congress, de jaarlijkse telecombeurs in Barcelona. Qualcomm presenteerde daar zijn FastConnect 7800-netwerkadapter, die geschikt is voor Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.3. Volgens Qualcomm moeten de eerste netwerkadapters al in de tweede helft van 2022 in producten als laptops en smartphones verschijnen. Concurrent MediaTek verwacht zijn Wi-Fi 7-chips in 2023 te leveren en Intel heeft het over eind 2023 of begin 2024.