Qualcomm introduceert Wi-Fi 7-chips met pieksnelheden tot 10Gbit/s per kanaal

Qualcomm heeft nieuwe Wi-Fi 7-chips voor enterpriseaccesspoints, meshsystemen en 'premium routers' aangekondigd. Volgens de fabrikant halen deze doorvoersnelheden tot 10Gbit/s op een enkel kanaal. Producten met de chips verschijnen in 'de komende kwartalen'.

Qualcomm verstrekt sinds kort samples van zijn nieuwe Wi-Fi 7-chips aan fabrikanten van netwerkproducten. Het bedrijf komt met vier nieuwe Wi-Fi 7-platformen in zijn Networking Pro-series. Qualcomm stelt dat die chips pieksnelheden tot 10Gbit/s halen op een enkel 320MHz-kanaal en de 6Ghz-band. De chips ondersteunen ook de 2,4GHz- en 5GHz-banden.

De Qualcomm Networking Pro 1620 is het hoogst gepositioneerde model, met quadbandondersteuning, maximaal 16 streams en tot 2000 clients. Verdeeld over alle kanalen haalt die chip PHY-rates tot 33Gbit/s, zo claimt Qualcomm. Het bedrijf komt ook met lager gepositioneerde modellen, die minder streams ondersteunen.

De nieuwe Networking Pro-chips zijn volgens Qualcomm bedoeld voor accesspoints en meshsystemen voor enterprisedoeleinden, hoewel ze ook gebruikt zullen worden in high-end netwerkproducten voor thuisgebruikers. Anandtech schrijft dat de eerste producten met deze chips in de komende kwartalen uitkomen. Onder meer wifiroutermaker Eero, dat eigendom van Amazon is, zou met producten op basis van de chips komen.

Wi-Fi 7 wordt de opvolger van Wi-Fi 6E, dat in 2020 werd geïntroduceerd, maar voorlopig is de specificatie voor Wi-Fi 7, oftewel 802.11be, nog een draft. Fabrikanten zijn al wel bezig producten op basis van de nieuwe wifigeneratie te ontwikkelen. Zo introduceerde Broadcom vorige maand al een aantal 802.11be-chips. Qualcomm toonde eerder al FastConnect-adapters met Wi-Fi 7, die zijn bedoeld voor smartphones en laptops. Naar verwachting wordt de volledige Wi-Fi 7-specificatie in 2024 uitgebracht.