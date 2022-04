Nu Wi-Fi 6 steeds vaker wordt ingebouwd in nieuwe smartphones en notebooks, wordt de kans steeds groter dat je over apparatuur beschikt die van deze standaard gebruik kan maken. De standaard moet dan natuurlijk wel ondersteund worden aan de andere kant van de verbinding, bij het accesspoint of de router. De verbeteringen van Wi-Fi 6 ten opzichte van Wi-Fi-5 zijn vooral toegespitst op druk netwerkgebruik door verschillende gebruikers en natuurlijk biedt Wi-Fi 6E ook ondersteuning voor het gebruik van de 6GHz-band. Het gebruik van deze frequentieband is afgelopen december vrijgegeven in Europa. Er verschijnt nu druppelsgewijs al wel apparatuur op de markt die de 6GHz-band ondersteunt, maar vooralsnog is dit een klein en vrij duur marktsegment.

De selectie routers die we in deze round-up bekijken, zit totaal aan de andere kant van deze markt. Het zijn basic Wi-Fi 6-routers tot een bovengrens van ongeveer 100 euro. Deze routers zijn gericht op de groep gebruikers die niet al te veel wil uitgeven en die vaak ook geen uitgebreide functies verwacht, maar wel fatsoenlijke ondersteuning voor hun Wi-Fi 6-apparatuur. Hier komt misschien nog een groep bij: tweakers die wachten tot er een goed aanbod is op 6GHz-gebied, maar nu even een tussenstap maken naar een tijdelijke, simpele Wi-Fi 6-router totdat het aanbod 6GHz-wifirouters wat groter is.

We kijken vanuit beide oogpunten naar de deelnemende routers in dit artikel en belichten daarbij verschillende aspecten. Zijn de routers makkelijk instelbaar voor de ene groep gebruikers en bieden ze hiernaast geavanceerde instellingen om de ‘huis-bofh’ enigszins tevreden te stellen? Zijn deze routers een afdoende oplossing of is het beter om iets meer uit te geven voor iets fatsoenlijks? We beoordelen de webinterface en de smartphoneapp, en uiteraard hebben we alle routers onder de loep genomen in onze wifitestopstelling om de ruwe prestaties inzichtelijk te maken.