Zo testen we wifiapparatuur

Enige tijd geleden publiceerden we op Tweakers een achtergrondartikel over de werking van wifi. Dat deden we niet zomaar; we hebben de afgelopen periode namelijk een testprocedure ontwikkeld om wifiapparatuur nauwkeurig te testen.

Het ontwikkelen van die testmethode was lastig. Een goede test heeft een reproduceerbaar testresultaat. Om dat te bereiken heb je een testomgeving nodig die steeds hetzelfde is en in het geval van wifi moet die omgeving eigenlijk afgesloten zijn van de buitenwereld. Je wilt namelijk niet dat andere signalen invloed hebben op de wifiverbinding die je probeert te testen. De belangrijkste storingsbronnen zijn andere accesspoints, maar ook magnetrons en soms radar beïnvloeden de verbinding. We hebben daarom een elektromagnetisch gesloten ruimte ingericht, waarin we verschillende tests kunnen uitvoeren met reproduceerbaar resultaat. Tegelijkertijd willen we juist ook de mogelijkheid hebben om, gecontroleerd, wél storing toe te voegen en situaties na te bootsen waarin de signaalsterkte niet optimaal is. In dit artikel beschrijven we de tests die we in het vervolg zullen gebruiken voor reviews. Die tests hebben we zelf ontwikkeld, maar zijn deels gebaseerd op de TR-398, een testmethode die ontwikkeld is door het Broadband Forum.

De reviews die we in het begin zullen publiceren, zullen gericht zijn op apparaten waarbij de router en het accesspoint geïntegreerd zijn, die in de volksmond wifirouter, of gewoon router genoemd worden. We zullen de geïntegreerde oplossing van de router en het accesspoint in dit artikel daarom aanduiden als 'wifirouter'. Hoewel de testresultaten niet een-op-een vergelijkbaar zijn, kunnen we met deze testmethode zowel wifirouters als accesspoints testen.